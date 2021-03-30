美國聯準會（Fed）本月利率決策會議後的記者會上，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）發布了2021年美國經濟成長率將達6.5%，超過大陸國務院總理李克強第13屆全國人民代表大會4次會議上提到，2021年大陸經濟成長率6%以上的目標，僅次於印度。不過，在這波強勁復甦之下，美股的成長股面臨巨大修正，專家警告，這些成長股的本益比太高，還沒看清賣壓何時停止。

據《華爾街日報》報導，從訪問的經濟學家預測，2021年美國經濟將增長5.95%，創下近40年來最快增速。隨著美國經濟解封，長天期美債殖利率陡升，代表未來現金流現值下降，讓資金湧進零售商、製造商和銀行等實體經濟股。

摩根士丹利投資管理公司總經理兼投資組合經理Andrew Slimmon表示，過去1年的熱門股經過長期上漲後，可能出現持續回調，即使在這類股票出現拋售潮，本益比仍相當高。分析師認為，仍有大部分投資人的資產組何顯示，成長股仍占有大比例比重，這代表拋售潮可能還沒停歇。

高盛近期研究報告指出，避險基金持有科技股的部位仍大於其他10個主要股票板塊，科技股占整個投資組合為22%，金融股、工業股在內的價值股卻只占不到11%。

至於去年下半年同樣受到投資人追捧、卻在近期崩跌的就是特殊目的收購公司(SPAC)，許多SPAC股票受到了嚴重打擊，UBS Financial Services美洲股票主管David Lefkowitz表示，這些受到追捧的標的其實有很大一部分處在虧損。

最具代表性的，莫過於有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌管的全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK），投資專注在顛覆和破壞式創新，但較2月中旬的高點已經重挫近30%。

美國中小型股票為主的羅素2000指數，經濟重啟題材開啟後，去年第四季就把該指數推升31%。美國銀行表示，該指數面臨去年2月以及2018年9月以來最高人氣。摩根士丹利下調對小型股看法，但瑞銀分析師認為，隨著疫苗接種速度增加，加上拜登政府1.9美元經濟刺激法案出爐，將有機會在大型股繳交強勁財報前，小型股的營業利潤與股價將進一步上漲。

(中時新聞網)