受到疫情影響，讓人類消費、旅遊休閒等生活型態改變，遠距工作及會議盛行，雲端技術、網路安全、線上專案和文件管理及遠距通訊需求大增，也讓全球加速推動5G相關建設及催生相關應用，全球加速邁向數位化經濟。投信法人指出，相關產業鏈將搭上趨勢浪潮，台灣科技產業在全球地位舉足輕重，將可望在這波數位經濟浪潮下持續受惠。

兆豐台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，後疫情時代加速數位轉型，加上全球經濟復甦，5G等新興科技應用續增，讓半導體產業供需緊俏，台灣電子零組件需求暢旺，仍逆勢成長，帶動台灣出口持續成長。

此外，市場持續上調台灣企業獲利預估，2月底JP Morgan再將今、明兩年MSCI台灣指數成分股企業獲利分別上調2.4％及2.3％，其中IT類股的獲利更是優於指數。

兆豐台灣先進通訊基金目前聚焦在台股未來通訊產業，投資主軸為半導體、智慧手機及通訊基礎建設產業鏈，搭上這波後疫情時代的數位經濟浪潮，建議可分批布局，參與後疫情時代加速數位轉型的紅利。

(工商 )