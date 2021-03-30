ThreeBond TPGA 挑戰巡迴賽2021球季開幕戰今天在台南斑芝花高爾夫俱樂部開打，天氣晴朗讓選手們大展身手，全場出現15隻老鷹滿，大崗山球場培訓的林張恆抓下1隻老鷹、5隻博蒂且零柏忌，打出低於標準桿7桿的65桿暫居第一。

林張恆今天鐵桿與推桿發揮水準，他從青山區球道第1洞出發，18洞只花了28推，有15洞成功打上果嶺，雖然開球木桿有6個洞未成功打上球道，不過失誤不大，也都落後球道邊，他說：「今天鐵桿打得不錯，都很靠近洞，推桿也好，該進的都有把握住。」

去年二月林張恆轉入職業，因去年資格賽排名不理想，打的場數不多，今年的資格賽名次還不錯，參賽場數比較多，他表示去年至今，勤練體能、訓練專注、轉變改進比賽心態，有不少成效。

蔡凱任、賴嘉一與謝旻軒同以1桿之差的66桿暫並列第二，許閎軒則以67桿暫獨居第五，另有5位職業選手包括長春名將陳志忠、陳鑷巖、許佳紳、蔡宗佑與李卓全，同以68桿暫並列第六，明天最後一回合決賽上述球員都有機會搶冠。

今年的ThreeBond TPGA 挑戰巡迴賽冠軍獎金加碼，由叢德貿易有限公司董事長姬斯敏贊助，在今年的9場賽事中的6場，將冠軍選手獎金加碼10 萬元，原來冠軍獎金從15萬元增為25萬元，更增比賽競爭性。

雖然台灣新冠肺炎疫情趨緩，TPGA仍謹守防疫政策，比賽期間仍採取每日幫參賽選手測量體溫、賽後雙手酒精消毒；本賽也開放觀眾下場觀賽，採實名制，繳交20元保險費換取觀賽證。

(中時 )