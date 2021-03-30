如果嫁給大太多歲的老公，可能因為與對方父母的年紀相仿，發生擦槍走火的事。一名女網友分享一篇貼文，一名人妻懷疑大她19歲老公，與同齡的媽媽暗通款曲，媽媽後來還生了一個孩子，雖然沒有證據證明是2人的小孩，可是看到這個小孩的眼晴像極老公，讓她更加相信自己的懷疑是真的，無奈發文問網友該如何是好。.

人妻發文表示，她與老公年紀差19歲，老公與她媽媽同齡，全家人幾年前搬到娘家住，因為老公跑房地產，漸漸地就與她媽媽同進同出「媽媽會穿我老公的外套與背心，最近2人的飲料也會交換著喝」，她當時曾為此與老公大吵一架，希望老公不要一點界限都沒有。

人妻表示，她知道懷疑老公與自己的媽媽有染很奇怪，可是很多小細節讓人覺得奇怪「我媽會主動關心我老公吃了沒，自己有機車不騎，卻喜歡讓我老公載出門」。

還說，她媽媽前陣子懷孕，最近生下孩子，可是媽媽一開始都不敢讓她知道懷孕，還讓她老公載去醫院生產，問媽媽孩子是誰的？媽媽卻含糊其詞回答：「是老公的哥哥，也就是大伯的」。讓她根本無法接受，尤其「我大女兒的眼睛像她爸爸，而我媽生的孩子眼睛也是」，由於老公與媽媽不承認偷情，束手無策之下，只好發文問網友該怎麼做？

此文引起許多網友留言回應「很明顯媽媽與老公搞上了，還在懷疑什麼？」、「沒錯！妳媽生的那個孩子就是妳老公的，所以妳要叫他(她)弟弟(妹妹)，改叫妳老公繼父」、「妳老公名符其實坐享齊人之福」、「同進同出到同上一張床，到底懷疑什麼！妳被妳媽綠了」、「妳老公偷吃親子丼」。

(中時新聞網)