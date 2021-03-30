美國的批踢踢Reddit股票版(r / WallStreetBets)最受歡迎的股票GameStop（GME）今天發布的消息再使GME的股票攀升。它預告將會在4月5日發布重大訊息，這與GameStop戰略委員會的負責人瑞安·科恩（Ryan Cohen）力圖再起計劃的一部分。

科恩是Chewy(美國一家寵物食品和寵物相關產品的線上零售商)創始人，後來成為激進投資者，然後成為董事會成員。他的指導幫助引發了r / WallStreetBets的狂熱。最近幾週，科恩成為新的戰略委員會的負責人，並協助請走了八名董事會成員後，想要再掀起新一波的熱潮。

現在，似乎科恩又來了。在星期二早上，GameStop宣布已經聘請了首席成長辦公室。威爾克(Elliott Wilke)將擔任該職位，他曾在亞馬遜任職七年。在那兒，他負責Amazon Fresh、Prime Pantry和Worldwide Private Brands。在此之前，他還曾在寶潔公司擔任品牌經理和市場營銷職務。

對於GME股票迷來說，重要的是，威爾克於4月5日開始在GameStop任職。到那兒之後，他的工作將是專注於成長戰略和市場營銷，包括擴大Power Up Rewards和Game Informer的覆蓋範圍。該公司還表示，他將幫助擴展客戶群和其他營銷指標。

此外，科恩時代還帶來了另外兩名新高層。Andrea Wolfe來自Chewy，擔任品牌發展副總裁。同樣來自Chewy的Tom Petersen現在將擔任商品銷售副總裁。

(中時新聞網)