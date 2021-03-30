博鰲亞洲論壇秘書長李保東30日表示，博鰲亞洲論壇2021年年會將於4月18～21日召開，活動將採線上和線下舉行，中國國家主席習近平將親自出席大會開幕式，屆時還將與美國代表舉行會談。博鰲亞洲論壇不僅是2021年至今最重要的國際活動，中美兩國的互動也成為外界關注焦點。

澎湃新聞報導，李保東30日在記者會上表示，這次的博鰲亞洲論壇2021年年會不僅是疫情形勢下一次特殊的年會，也恰逢論壇成立20周年。得益於中國對疫情的有力防控，本屆年會將是2021年世界上首個以線下會議為主的大型國際會議，規模約2,000人。

他表示，屆時線上和線下均有中國領導人出席，中國領導人將出席大會開幕式，並參加中美企業家座談會等一系列重要活動。此外，還有數十位各國領導人、前政要和國際組織負責人，以及眾多政商學界重量級嘉賓通過線上或線下方式出席年會。

李保東表示，2021年年會的首要任務是在確保防疫安全的前提下，幫助亞洲乃至世界各國凝聚發展共識、重塑增長信心。面對國際矛盾與紛爭增多，全球性挑戰更加突出，各方普遍認為，加強全球治理比以往任何時候都更加重要和迫切。

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