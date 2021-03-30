老牌油脂大廠福懋油（1225）受惠基本面佳、配息創高，加上經營權之爭題材再現，市場更傳出要投資人「買進、鎖住、抱牢」，近日交易異常火熱，29日一度攻漲停板，30日更衝上55元高點，創2019年8月中以來新高，終場漲1.7元、收52.3元，單日成交量也突破2,000張，是過去單日不到百張的數十倍。

福懋油今年累計前二月合併營收19.7億元，年增20.5％。法人指出，受惠大宗物資行情飆漲，庫存利差推升首季獲利昂揚，預估福懋油今年首季單季每股就賺1元，逼近去年前三季EPS的加總，換言之「單季就賺去年三季」，相當驚人；不過，第二季開始面臨高價原物料的壓力，能否順利轉嫁成本將是一大挑戰。

福懋油2020年合併營收102.13億元，略減約4％，但在營業成本明顯降低，毛利率提升，營業利益年增13.98％、達5.08億元，歸屬於母公司稅後淨利3.76億元、年增10.84％，每股稅後盈餘1.72元，也高於前一年的1.55元，稅後淨利跟EPS同創四年新高。董事會並決議，擬配發1.4元現金股利，創該公司股息新高紀錄。

展望今年，據了解，福懋油斥資逾13億元興建的台中新廠，目前已近收尾階段，預計第三季試車，屆時可望再挹注新的成長動能。

(工商 )