國民黨主席江啟臣今在立院質詢時踢爆，行政院設立「觀光發展推動委員會」，但新冠疫情重創台灣觀光產業，閣揆蘇貞昌竟快3年沒開會；蘇貞昌答詢說現在是「大部長時代」，會檢討相關會議是否有要開的必要。江啟臣今晚在臉書再開轟，是大部長時代？還是大獨裁時代？

江啟臣說，民進黨過去說要重視觀光，卻將跨部會、跨縣市政府的觀光會議停開將近三年？這還能叫做重視嗎？蘇院長對於怠惰停開的回應是「政府重視效率，現在是大部長時代」，他想反問蘇院長，現在是大部長時代？還是大獨裁時代？

他說，中華民國是民主法治的社會，如果依法要2個月召開，就應該2個月召開，如果院長覺得法令不適合現行的政府體制，應該廢除或調整，那也應該著手進行修法，不是回到「人治社會」說停開就停開！

江啟臣說，組織跨部會的會議，最重要的理由之一就是協調溝通，而不讓主管部會閉門造車、專斷獨行，但歷經食安會報、治安會報等重大會議長期停開，難道是民進黨政府進入大獨裁時代的證明？

江啟臣強調，一個號稱最會溝通的政府，卻長年停開跨部會的會報。一個號稱民主進步的政黨，卻大行「人治」無視「法治」。民進黨政府應該好好的檢討。別胡鬧了！

(中時 )