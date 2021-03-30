隨著新冠肺炎疫苗開打，台灣及帛琉旅遊泡泡也即將於4月1日開航，國人悶了一年多總算有機會可以出國旅遊散心。許多信用卡也順勢推出旅遊泡泡團費優惠方案，但除了團費外、出國旅行還有境外消費，搶攻旅遊泡泡後要使用哪張信用卡享優惠，Money101整理了幾張海外消費高回饋的信用卡，讓即將前往旅遊的民眾超前部署。

目前各家旅行社推出的帛琉團費，多半要6萬元起跳，因此可以選擇海外消費回饋較高的信用卡，將總體旅遊花費透過信用卡優惠節省下來。富邦J卡原本海外消費僅有日本有3％回饋，現在更加碼帛琉也比照3％回饋無上限，刷帛琉團費單筆刷滿8萬元，再享額外加碼5％。此外，聯邦銀行賴點卡海外消費也是最高3％回饋，現在刷指定旅行社團費享最高6期0利率優惠，團費滿6萬元還有1,200元刷卡金回饋。

另外，在海外信用卡方面，目前有多張海外消費3％或3％以上的信用卡可以選擇，例如永豐幣倍卡，符合超匯資格、最高可享國外消費最高10％現金回饋。台新玫瑰Giving卡只要綁定台新帳戶扣繳即可享海外消費3％回饋，每期帳單上限高達5,000元，在海外非常夠刷。而星展eco永續卡則是當月帳單滿2萬元(國內外消費皆有計入)，海外消費的部份加碼至3％無上限。

Money101總經理朱本傑建議，這次帛琉旅遊泡泡的象徵性的意義可能大於實際的價值，過高的團費並且預期會有意想不到的額外花費，建議消費者在出國前先確認自己是否有未繳卡費或信用卡額度是否足夠，若預計有大額消費也可以事先向銀行申請提高信用卡額度，避免在國外碰到刷卡不過的窘境。或是準備一張有多幣功能的金融卡(如花旗銀行的全球外幣通)能夠在境外提款或是交易都享有免手續費的優惠。

另外，也要注意，雖然台灣普遍皆有VISA、Mastercard、JCB，但在國外有時會遇上店家只收特定發卡組織卡片的情況，建議帶2張以上不同發卡組織的信用卡，以備不時之需。

(工商 )