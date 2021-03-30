42歲大陸女星薛佳凝因在《澀女郎》中飾演哈妹為人所知，而她2006年和胡歌的一段情，更是讓她成為話題人物，不過兩人分手後，薛佳凝一直都沒有新緋聞傳出，還傳出曾帶髮修行1年，去年，她被拍到與一名神秘男子親密牽手，疑似有新戀情，近日她受訪時也坦承現在的感情狀況，也說出淡出螢幕的原因。

薛佳凝近日接受訪問時透露，自己目前單身，並表示以前看到自己被誣陷會很生氣，但現在也明白「別人嘴里說的是『他以为的你，不是真實的你』」，她接著被問到「所以前段時間那個新戀情的新聞是假的？」她也笑回：「對，我已經說完了。」

薛佳凝透露目前單身。(圖／翻攝自鳳凰娛樂)

而近年來幾乎淡出演藝圈的她也表示，自己現處於女演員最尷尬的年紀，找上門的戲約確實沒這多了，因此有一天她想明白了，「雖然作為演員很被動，但我可以選擇做或者不做。」

2006年初胡歌發生嚴重車禍，薛佳凝第一時間就飛奔醫院探望，才讓這段相差3歲的姊弟戀曝光，當時男方默認，「我現在是在談戀愛，只是不可以跟你講那個人的名字」，她更毅然決然放下手中工作，專心照顧胡歌，因此錯過事業發展的黃金期。

不過這段戀情僅維持2年就分手，之後胡歌在節目上也落淚暗示女方人好，「是我對不起她」，2017年薛佳凝自曝帶髮出家，寫下：「心裡不再有那麼多自我，開始裝得下更多人的幸福。」

(中時新聞網)