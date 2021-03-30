大陸線上教育機構「跟誰學」創辦人、董事長兼首席執行官陳向東30日晚間宣布，計畫在未來12個月內，用個人資金增持公司不超過5,000萬美元的股票。

新浪財經報導，受上周末市場傳出大陸教育部擬縮減教育試點的消息影響，美東時間3月26日盤後，多個教育中概股暴跌，一夜之間總市值蒸發人民幣（下同）數百億元。

報導稱，據悉，陳向東所持有的跟誰學股權沒有任何質押。2020年5月，跟誰學曾批准了一項為期兩年的股份回購計畫，根據該計畫，公司可回購不超過1.5億美元的股份，有效期至2022年5月6日。目前，該計畫已經執行回購3,980萬美金，剩餘約1.1億美金部分仍有效。

財報顯示，截止到2020年12月31日，跟誰學2020財年全年實現收入71.25億元，年增236.9％，正價課付費人次達587.1萬，年增168.4％。其中，K12線上課程收入為62.37億元，年增長高達265.5％，K12線上課程正價課付費人次達542.9萬，年增達177.3％。

(工商 )