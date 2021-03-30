有「台鐵史上最美通勤電聯車」之稱的台鐵局新一代通勤電聯車EMU900型，4月1日將於基隆車站首航，並於4月4日及5日投入清明連假疏運，預計開行5450次（樹林-花蓮）及5455次（花蓮-樹林）區間快，清明連假後定期行駛於苗栗至基隆區間。

台鐵局表示，EMU900型去年10月24日抵台，歷經半年測試、調校及試運轉測試後，29日取得第三方獨立驗證與認證公司（IV＆V）—TÜV德國萊茵技術顧問核發的安全營運證明。

EMU900型取得安全營運證明。(台鐵提供／簡立欣台北傳真)

EMU900型是台鐵第6代通勤電聯車，亦是首次引進「微笑頭燈」、「亮綠色腰身帶」、「好孕到專屬座位」、「最新直立式自行車架」、「室內LED燈隨環境自動調節」等多項創新服務設施的列車。

EMU900型電聯車製造商現代樂鐵公司預計今年可再交付100輛（10列）車輛，後續待各批列車陸續抵台後，台鐵局將再擴大調整列車開行區間，全數列車預定2023年完成交車。

(旺報 )