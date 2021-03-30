長賜輪卡蘇伊士運河數日，擱淺期間對全球貿易產生巨大影響，於今（30日）終脫困，據BBC報導分析此期間的經濟損失，可能都將由消費者來買單。

根據《BBC》報導，這次長賜輪擱淺堪稱蘇伊士運河有史以來最嚴重阻斷航道事件之一，其擱淺打橫造成運河大堵塞的這段時間，對全球貿易產生巨大衝擊，以及龐大的經濟損失。

據國際航運業刊物《勞合船舶日報》（Lloyds List）數據顯示，每天滯留貿易額估計達96億美元，等同每小時4億美元／330萬噸貨物、即每分鐘670萬美元；即便埃及蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）於事發後，為分流船隻重啟舊航道，但運河營收預估每天仍有1400萬至1500萬美元的損失。

由於長賜輪橫堵蘇伊士運河，導致數百艘船隻雙向回堵，世界保險業巨頭德國安聯保險集團（Allianz）預估，此次事件對全球貿易恐造成每周約60億美元至100億美元的損失，部分航運公司也因此繞道，致使航程大增，時間更是比原定航行時間增加8至12天。

該報導指出，運河航道若繼續堵塞1周，運載的商品買家可能需要重新下訂或走空運，導致成本大增；此外，蘇伊士運河大堵車對全球供應鏈已產生巨大的影響，而這些損失最終可能將是消費者為此買單。

(中時新聞網)