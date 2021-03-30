慎入！實境補脂手術大公開，麻醉後ㄎㄧㄤ像喪屍（翻攝自Youtube）

辣模雪碧（方祺媛）擁有豔麗外型、傲人E罩杯，向來尺度超大，有「情色教主」之稱，她之前坦承花費近500萬元，動過15次整型手術，近日再度進場維修，還大方PO岀整段過程，連下身全裸畫面也放出來。

雪碧日前在Youtube更新影片，透露由於最近過瘦，導致屁股有一塊凹陷，她便決定進行抽脂補臀手術，雖然已有多次整形經驗，但雪碧還是相當緊張，更自虧其實不怕手術，但卻怕手術前的抽血，更自我安慰：「這針是最痛的，但接下來就完全不痛了，接下來就超爽的，一醒來就OK了」。

雪碧曝光手術畫面。（圖／翻攝自Youtube）

經過一連串的抽血檢查和醫師說明，雪碧馬上就進換衣間換手術服，接著她得讓醫師劃線評估臀部要補的位置，就算平常做風大膽，但脫光入鏡，雪碧還是害羞地開玩笑說「你們看到的人都要負責娶我！」

而雪碧在術前仍不斷直呼緊張，「可是為了變美，要經歷這一段...都是自己的選擇，我選擇自我肯定，想讓我身材更完美一點。」特別的是，雪碧補臀過程也全放送，麻醉後還看到她胡言亂語ㄎㄧㄤ像喪屍的模樣，而工作人員也在一旁補充雖然抽的脂肪很多，但「術後立刻澎，屁股的線條都跑出來了」。

雪碧術後效果明顯。（圖／翻攝自Youtube）

雪碧更開心秀出蜜桃臀成果，而術後得連續穿3天塑身衣維持、塑形，雖然恢復期很痛苦，但雪碧甘之如飴說：「要痛要美...痛就不會覺得怎樣了。」影片po出後，吸引粉絲佩服直呼「你是第一個會拍攝自己做的手術過程的視頻者，你好勇敢」、「你是我第一個見過這麼敢拍的」、「雪碧為了愛美，吃了不少苦頭啊」。

(中時新聞網)