在兒童節即將到來的時刻，SBL高雄九太科技籃球隊參與愛心活動，為弱勢兒童盡一份善！中華天使兒童村協會30日參與台北市國小營養午餐捐贈儀式，由中華天使兒童村理事長張文薇、九太科技隊球星于煥亞、余純安代表頒贈，兩位球星非常感動，于煥亞表示：「每次做公益都很感動，希望社會能有更多愛心，幫助孩童長大。」

中華天使兒童村已成立45年，長期資助青少年學生及運動選手獎學金，並積極改善偏鄉中小學敎學設備，以及學生營養午餐及生活的照顧，自2008年至今舉辦許多兩岸少年兒童互訪交流活動，足跡遍及新疆、內蒙古、福建等地。雖然目前幾乎所有小學都有營養午餐供應，但對於家境貧困的學生來說，還是連營養午餐費用都繳不出來。

中華天使兒童村副理事長、台北巿信義林姓宗親會理事長林銘仁得知情況後，結合許多善心社團，透過信義區公所媒合，每學年均捐贈營養午餐費給北市需要幫助的小學，一開始從信義區5所小學開始，目前以擴大到信義、中正、大安等各區，連續5年不曾中斷，希望能拋磚引玉，號召各界一起幫助弱勢學生。

中華天使兒童村協會名譽理事長、九太科技董事長沈會承得知這項有意義的活動後，特別邀請于煥亞、余純安出席代表捐贈。張文薇也釋出好消息，如果學生們對籃球有興趣，九太科技隊可以安排學生們到現場體驗SBL籃球賽，希望透過籃球的力量號召更多單位一起支持這項公益活動。

這次捐贈活動共捐出53萬0871元，提供信義、大安、中正區等弱勢學生免費營午餐，讓孩子們不用為午餐費用煩惱。于煥亞說：「曾聽過棒球明星林智勝因為家扶中心匿名者幫助，才有錢吃飯長大的故事，最後才有機會成為球星。我一直深受感動，同為運動員，我也很希望能夠幫助孩子們長大，每次參加公益活動都覺得很有意義，特別是幫助弱勢孩童。」

(中時 )