美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）國防部門主管、退役陸軍中將斯波爾（Thomas Spoehr）指出，雖然美國陸軍正積極研發遠程地對地武器，但大多無法自第二島鏈直擊中國大陸本土，而第一島鏈中的日本、菲律賓等盟友，目前也不願意冒險同意於本土部署新武器，恐讓美陸軍「多領域特遣隊」概念陷入尷尬局面。

斯波爾告訴美國軍事新聞網站「Breaking Defense」，美國最接近中國大陸的領土為包含塞班島、天寧島等地北馬里亞納群島，與關島同屬第二島鏈，與中國大陸沿海的距離也有約3000公里。根據美國陸軍目前的規劃，可能僅有「長程極音速武器」（LRHW）才擁有足夠射程，其他包括「精確打擊飛彈」（PrSM）等短程或中程武器，都須實際部署於第一島鏈，才能發揮最大作用。

但目前在第一島鏈以內，卻很難找到合適的地點進行部署。南韓僅是於2017年部署純防禦性的「終端高空區域防禦系統」（THAAD，俗稱「薩德」），便引發中國大陸的強烈反應，雙方關係急速冷凍。而菲律賓更在總統杜特蒂的領導下，在美中雙方的對抗中來回搖擺，連美軍軍機的部署都還未同意，更別提進攻性的遠程武器了。台灣雖有可能接受，但於此部署美軍一事，本身就可能會引發與中國大陸之間的重大衝突。

近期與中國大陸關係緊張的日本，被認為是目前最有可能的選擇，但進攻性武器畢竟過於敏感，且容易成為假想敵國優先打擊的目標，很難想像此類政策能獲得日本民眾的歡迎。俄羅斯先前才公開宣布，若美國於日本部署中程飛彈，其「肯定會發動報復」。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）飛彈防禦項目負責人卡拉科（Thomas Karako）指出，只有在地緣政治情勢進一步惡化，或危機實際發生時，美國陸軍地對地武器才有機會實際進入第一島鏈部署。因此，他建議美陸軍維持目前採取機動飛彈發射載具的構想，並加強與第一島鏈盟友的共同訓練，以便在機會來臨時迅速進行部署、發揚戰力。

(中時新聞網)