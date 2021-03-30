鴻海（2317）拚由「製造的鴻海」轉型成為「科技的鴻海」，被視為轉型成功的三率指標去年因疫情受挫，但展望今年，鴻海董事長劉揚偉表示，「依然審慎樂觀」，強調如果沒有缺料和疫情干擾，拼毛利率重返7％，今年仍有可能。

鴻海擬具3+3轉型策略，引領集團朝數位轉型方向前進，已初步見到成果，劉揚偉指出，「今年第一季開了個好年」，算是繳出了「優於正常季節性的表現」，不僅消費電子表現優於預期，雲端和電腦產品的表現也都還可以，但展望未來，劉揚偉直言，還是得抱持著「審慎樂觀」的態度，審慎的是，疫情和缺料仍可能會影響後續的表現，樂觀的是，鴻海在區域製造佈局比競爭對手領先。

劉揚偉強調，客戶端因缺料所受到的影響，在今年一、二月時還不大，但最近逐漸在變化，對此，鴻海也在持續觀察中，不過因鴻海承接的客戶多為業界翹楚，「影響並不是那麼大」，推估影響幅度僅在一成以下，並重申「如今年沒有疫情、缺料的影響，毛利率要做到7％，還是有可能」，就連2025年毛利率上看10％的目標也未改變。

劉揚偉強調，鴻海去年在F2.0的轉型上已收致綜效，只是綜效被疫情和匯兌掩蓋住了。鴻海去年在電動車佈局大顯風華，鴻海指出，電動車聚焦在電池、電機、電控和軟件的佈局不變，但不會走獨自開發的路線，而會和策略夥伴合作，目前電機的合作對象拍板為日電產，至於電池、電控、軟件、IC設計也在和策略合作夥伴洽談中，不排除電池的合作夥伴在未來的二個月內就會揭曉。

電動車為大勢所勢，連劉揚偉都驚嘆，整合進度有些超出預期，劉揚偉強調，鴻海原本預估要等到2024或2025年才會起飛，現則有機會提前到2023年發酵，因應產能需求，劉揚偉透露，今年6月底前就會決定在美、墨擇一投資，除以試產的方式進行外，有部分地區則會以月產一萬台來進行規畫，至於資金需求？劉揚偉表示，以月產一萬台車計，資金需求約為10億美元。

雖然電動車前景大好，但劉揚偉也不諱言前面仍有二大困難要跨越，一是要有足夠人力去承接需求，一是仍有電池等原物料缺貨問題待解，這些都是目前有待努力的方向。

著眼於汽車有很多屬特殊半導體的製程，劉揚偉強調，鴻海在半導體的佈局也會持續推進，除今年底就會有高端封測廠進入量產，福山廠也在持續提升效能中，此外，鴻海也持續和其他晶圓廠洽談合作，劉揚偉重申，針對電動車佈局，鴻海不僅有出海口，還擁有半導體製程研發的優勢。

(工商 )