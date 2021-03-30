富邦悍將主場迎戰3連敗的統一獅，由洋投羅力先發對上古林睿煬，此戰古林寫下生涯最長投球局數5.2局，單場9K也是生涯新高，不過羅力表現更神勇，連續解決前19名打者，完全封鎖獅隊打線，只不過獅隊趁羅力退場後，郭阜林敲出3分炮追平，最後以4比3贏球，終結3連敗。

此戰羅力威風八面，前6局沒被敲出任何安打，獅隊打者19上19下，一度有機會挑戰完全比賽，還在4局上半面對獅隊打者林焌翰送出中職生涯第1100K，成為繼勇壯、潘威倫後中職第3人，也創下場數、局數、面對打席最快1100K。

羅力前6局完美演出，第7局才破功，被今日剛升一軍的林焌翰敲出此戰首安，不過也迅速回穩，此局沒失分。

獅隊先發投手古林睿煬其實表現也相當不錯，5.2局只被敲2安、失3分有1分自責分，在用球數破百後還有超過150公里的球速，單場9K寫下個人新高，不過有4次保送。

古林睿煬首局被林益全敲二壘打失1分，中間都能壓制富邦打線，一度讓羅力保持僅領先1分的壓力，直到6局下半因2次保送加隊友失誤留下滿壘殘壘後被換下場，劉軒荅接手後先發生補逸，再因保送讓富邦輕鬆得分，此局富邦追加2分，以3比0領先。

羅力投完前8局無失分，9上先丟保送、再被敲安後被教練團換下場，終結者陳鴻文接手卻放火，被獅隊郭阜林敲出追平3分炮，前面羅力的壓制全都功虧一簣，比賽又回到原點。

9上代打的陳重廷建功，穿越安打攻下第4分，此局富邦動用4名投手才結束，不過最後統一獅逆襲，以4比3奪下勝利，終結近期3連敗，郭阜林則獲選為單場MVP。

郭阜林前2打席對羅力吞K，他表示，「羅力直球在前幾局很有威力，指叉球也很有引誘性，想要挑高的打，但他進壘角度太好，第3次打席調整一點往中間打才抓到。」

而9上敲出追平轟，郭阜林表示陳鴻文是直球很有威力的投手，想要抓偏高球路進攻，且當時三壘上有人，想說至少把三壘隊友送回來，「這是基本的，必須要拿下。」

富邦悍將先發投手羅力。（季志翔攝）

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