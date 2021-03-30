不知為何，台灣目前的能源政策是「以氣代煤」，仍然排放溫室氣體並不環保。而且一項研究發現，開採石油與天然氣的過程中，就會外洩大量的甲烷(就是天然氣主成份)，而且真實的洩漏量一直遭到低估，這代表化石燃料開採過程造成的污染，比原本預測的更嚴重。

甲烷可燃燒，而且熱量很大，甲烷燃燒後的殘留物為水與二氧化碳，和煤炭相比較，甲烷是相對乾淨，但是甲烷本身也是溫室氣體，其溫室效應值比二氧化碳強上30倍，因此外洩到大氣的甲烷，對環境更為傷害，因此「降低甲烷排放」，也是目前相當重要的的環保方向。

根據哈佛大學工程與應用科學學院（SEAS）的最新研究，美國環境保護局（EPA）對於美國油氣行業的甲烷排放量是低估的。研究小組發現，石油開採過程的甲烷外洩量，比EPA估計的要多出90％，而天然氣採氣過程則有50%散逸到大氣層裡。

研究小組主持人喬安妮絲‧門薩克斯(Joannes Maasakkers)表示：「在比對衛星的地球偵察資料後發現，美國環境保護局提供給聯合國氣候變化公約（UNFCC）的報告，顯然明顯低估了美國石化業汙染量。」

門薩克斯與大氣化學專家丹尼爾‧雅各布教授(Daniel Jacob)利用地球監測衛星2010~2015年的資料，繪製了美國的甲烷排放分佈圖，該圖也模擬了甲烷如何在大氣中擴散，結果發現觀測值比官方數據更高。

門薩克斯並不是指控美國環境保護局(EPA)數據造假，她認為問題出在EPA是採樣1座油氣田的甲烷外洩量，然後直接乘上全美國開採中的油氣田數量，就認定總甲烷外洩量是多少。顯然這個算法過於粗略，因為每一座油氣田的甲烷外洩量並不均等，有些油氣田特別會洩氣，有些油氣田的情況可能好一點。

雅各布教授說：「我們計劃繼續使用高分辨率衛星，觀測與監視美國的甲烷排放量，並與EPA合作，尋求如何改善。」

(中時新聞網)