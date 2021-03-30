台中市政府計畫在台中南屯區益豐路三段與龍富九路土地，打造「中部首座國際型足球園區」，將設置足球專用主競賽11人制足球場，總計畫經費12.78億元，包括足球專用主競賽場符合國際賽事6,000席以上的觀眾席及賽事空間。台中市長盧秀燕30日透露，市府29日收到教育部體育署同意補助5億元，未來完工後，可舉辦亞洲足球聯盟以上等級的國際賽事。

盧秀燕30日市政會議上表示，市府29日收到教育部體育署核定文，中部首座國際型足球園區總計畫經費為12.78億元。其中，體育署同意補助5億元，市府未來將持續打造酷城市、酷運動，規劃設置足球休閒園區，包括新建足球專用主競賽場1座（11人制足球場）、11人制練習場1座、5人制足球場2座，共4座場地，她感謝市府相關局處努力爭取，讓台中足球運動向下扎根。

台中市運動局強調，台中足球競賽成績優異，市府持續加速推動足球選手培訓與賽事場域，打造優質運動環境。因此，該局去年成立推動小組，經三次邀集足球專家及學界召開專家委員會，規劃「台中足球運動休閒園區」整體計畫內容。

台中市運動局指出，市府去年9月25日向教育部體育署爭取經費補助，經過體育署召開現場勘查及複審會議決議支持，29日收到補助經費核定函文，預計今年啟動工程規劃設計。其中，足球專用主競賽場符合國際賽事6,000席以上觀眾席及賽事空間，並規劃戶外多功能運動草坪，提供不同賽制彈性使用。

等完工後，該園區將成為台中足球運動發展的基地，以利培養足球人才，從幼兒、國小、國中、高中及社會組等球隊發展，並期許培育優秀選手，能爭取個人與球隊的最佳成績。

(工商 )