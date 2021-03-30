隨東京奧運聖火傳遞開跑，喜歡收集紀念金幣的民眾也熱絡了起來，除了東京奧運紀念幣、郵票外，緊接著明年2月北京冬奧即將來了，收藏家已將目光鎖定限量的「2022北京冬奧會紀念幣」；台灣經銷商大洋金幣總經理畢海表示，會爭取多一點量進入台灣，隨運動賽事陸續展開，「紀念性的金幣會愈放愈保值，甚至還有增值空間」。

畢海表示，第一組2022北京冬奧會金銀幣於2020年由中國央行發行，其收藏紀念傳承（傳家寶）價值高於投資價值，但是具備保值價值和增值潛力，至8月初東京夏季奧運會結束後，話題將會逐漸升溫，預計今年12月份將會發行第二組北京冬奧運金銀紀念幣，屆時收藏更具話題，氣氛也更熱絡。

畢海預估，今年底第一組的發行在市場上可能難於尋覓，也可能已升值較高漲幅；畢海表示，這波預購2022北京冬奧會金銀幣，以2枚5克金幣、4枚15克銀幣的金銀幣套組、價值36800元的最暢銷。

而最具收藏價值的，則是價值45萬8200元的150克圓形金質紀念幣，直徑60mm、99.9％金，畫面主題是冬季奥林匹克運動會吉祥動物，並以長城、梅花、燈籠、雪花等装饰组合设计；由於只有1000枚的發行量，是行家級的收藏品。

(中時 )