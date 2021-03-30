陳時中在立法院備詢。(取自中時新聞網直播)

陳玉珍質詢陳時中片段，約從5分40秒開始。

疫苗採購成國人關注焦點，立法委員陳玉珍29日在立法院詢問衛福部長陳時中，我國對外採購過程中有沒有受到其他國家或地區給的不當壓力？陳時中停頓5秒才說「很難表達到底是（恰）當與不（恰）當」，後來被問到大陸有施加採購壓力？他則回「謝謝」。此話一出，資深媒體人陳揮文今(30日)在廣播節目中批評，你在謝什麼？「簡直莫名其妙到幾點」。

陳玉珍29日追問陳時中，我國對外採購疫苗是不是真的有受到其他各國的不當壓力？陳停頓5秒才吐出，「有，各種不同，但我很難表達到底是（恰）當與不（恰）當。」陳玉珍進一步舉例，那大陸不管檯面或檯面下是否有給我們施加採購壓力？有的話必須要告訴我們，一起抵抗、一定是你的後盾；陳則回「謝謝啦謝謝」、「每個人感受都不一樣，實在是很難界定。」

疫苗是國人近期關注話題。（示意圖／shutterstock）

接著陳玉珍又問歐盟、美國是否有對疫苗廠施加壓力？陳時中才說，「很多東西都會表現到進貨的可掌握性，實在是很難界定有沒有。」

面對陳時中的說詞，陳揮文直指，陳時中這樣不行，建議陳玉珍應把陳時中講過的X話一條條列出來才對，畢竟他過去影射大陸施壓，但他的回答都「皮皮的」，人家問大陸有沒有施壓卻回答謝謝，「你在謝什麼？簡直莫名其妙到幾點」。

另外，關於陳時中透露，目前與BNT疫苗沒有更進一步的進度，雙方完成簽約的可能性越來越小。陳揮文則反嗆，「為什麼買不到？有錢買不到的話，蔡政府誰要負責，還是都不用？」

(中時新聞網)