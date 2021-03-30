看好南科、南科工形成科技圈的消費潛力，標榜以三大獨創打造全台第一個特色門市─HOLA台南店，於今(30)日，在大潤發台南店二樓登場；台南店店長洪沛薰表示，700坪愜意購物空間，規劃融合府城街頭老屋洋樓印記，運用店內不同角落情境詮釋在地故事；全台惟一「實境廚房」，將提供消費者體驗商品、實作料理、品嚐手沖咖啡，為沉浸台南生活美學開創嶄新視角。

HOLA特力和樂表示，受到高科技廠商陸續進駐影響，台南房地產交易轉趨熱絡，且據台南市地政局統計，該市土地買賣移轉量近5年增幅達46％。看好該居家市場成長潛力，新開幕台南店進駐北區，為大台南地區第三家門市，與永康店、仁德店形成黃金三角，大台南地區服務版圖愈趨完整；更希望以符合當地生活情調的商品與服務，吸引顧客開發新客群。

HOLA台南店以三大獨創，打造全台第一個特色門市，包括1.策展式故事情境陳列 2.空間配色引導選購動線 3.全台唯一的實境廚房等。

洪沛薰指出，為提供消費者更專業的服務、風格多元的商品，HOLA台南店推出六大專區，包含，1.廚房收納體驗區 2.專業智能寢具體驗區 3.香氛沐浴體驗區 4.職居合一工作室情境區 5.國際品牌選物區 6.迪士尼聯名專區。

同時，為慶祝開店，3月31日至4月5日，全店單筆消費滿2,000元送200元電子折價券；餐具鍋具區單筆消費滿1,000元現折100元，床墊區單筆消費滿10,000元現折1,000元，沙發、La-Z-Boy休閒椅、木質家具單筆消費滿30,000元現折3,000元、滿50,000元現折8,000元。

3月31日至4月5日來店禮，當日單筆實付滿199元送HOLA 8plus酵素淨科技高效洗衣凝露補充包乙包，不累贈，每日限量30包；3月31日至4月1日， 1,500元滿額禮，當日單筆實付滿1,500元，送HOLA三層抽取式衛生紙100抽x6包乙組，不累贈，每日限量350組；4月2日至4月5 日，1,500元滿額禮，當日單筆實付滿1,500元，送HOLA雙層捲筒式廚房紙巾60張x6捲乙組，不累贈，每日限量350組。

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