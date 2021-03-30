巴西總統波索納洛29日改組內閣，撤換國防部和外交部等六名部長。外界認為只有疫情期間表現備受批評的外長艾拉烏喬是必須撤換，但波氏藉撤換外長機會改組內閣，換上多位與其關係密切的新部長，旨在疫情危機惡化之際鞏固地位。

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