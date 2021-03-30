巴西總統藉改組內閣 疫情中鞏固地位 22:322021/03/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西總統波索納洛29日改組內閣，撤換國防部和外交部等六名部長。外界認為只有疫情期間表現備受批評的外長艾拉烏喬是必須撤換，但波氏藉撤換外長機會改組內閣，換上多位與其關係密切的新部長，旨在疫情危機惡化之際鞏固地位。 27世界領導人籲締全球條約應對疫情 美中俄缺席 日本若爆第4波疫情 在野黨要闢內閣總辭戰場 (工商 ) #改組 #內閣 #撤換 #疫情 #部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國暗示 不因疫情懲罰中國 04:102021/03/30 國際大事 疫後橫跨5大洲30座城市 記錄地球最美樣貌 18:392021/03/30 娛樂 不畏疫情 再創雙高峰 04:102021/03/30 地方新聞 會見帛琉總統 蔡英文盼每年10萬人次赴帛琉 18:212021/03/30 財經 徐立功開玩笑 李安像鼻涕甩不掉 04:102021/03/30 娛樂新聞 藍天今年NB出貨 力拚新高 04:102021/03/30 產業．科技 美元持續看漲 歐元大跌 04:102021/03/30 全球財經 巴西內閣改組 總統撤換6位部長 09:112021/03/30 國際 台帛旅遊泡泡成行 侯友宜：全球疫情未趨緩應審慎評估 12:072021/03/30 政治 疫情加速數位經濟轉型 台灣通訊產業可望受惠 20:592021/03/30 財經 蘇貞昌差遠了 04:102021/03/30 時論廣場 財經熱門新聞 再傳封殺！美國控馬國「頂級手套」強迫勞動 禁止進口 - 財經 美經濟迎40年最強表現 專家警告科技股崩跌才剛開始 - 財經 「台灣先生」谷月涵開金口 警告台股泡沫化嚴重 - 財經 - 工商 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 全球晶片缺貨別怪台灣 台積電董座劉德音：3大因素所致 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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