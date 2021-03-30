有台股「國民基金」之稱的元大高股息龍頭基金，30日再傳捷報。根據30日最新統計，成立剛滿一週年的高股息龍頭基金的淨值在連日來一路上攻之下，30日的淨值再刷新成立以來紀錄，每單位淨值達14.87，亦將總獲利率再推漲至48.7％，而再檢視在30日當日的漲幅，高股息龍頭基金的單日漲幅已是0050 ETF快3倍之多。

元大高股息龍頭基金是在2020年3月下旬正式成立IPO，因此近來是其成立一週年，一年前高股息龍頭基金在台股跌到谷底、國安基金進場之前成立，而在成立之後，由於高股息龍頭基金在IPO期間募集規模就超過400億，閉鎖期間最高峰時期更上看600億，以此規模大舉進場買進績優股，更形同對股市的「護國神山」，發揮對股市「護市功能」的安定效果。

上述多方面的展獲、績效，已展現高股息龍頭基金成立一年之後的亮眼成績，同時難得的是，高股息龍頭基金為期半年的閉鎖期打開之後，仍匯聚高人氣，相較於先前台股基金在閉鎖期打開之後就「人氣潰散」，高股息龍頭基金不僅規模仍與IPO時期相近，而且還招來一批定時定額穩定存股的新客群，迄今已接近25萬人次，這些均可說為台股基金樹立起重要的里程碑。

所謂的獲利率快50％的概念，舉例來說，當初在基金成立之初買1000萬元，如今帳上未實現的獲利已快接近500萬元。而相較於台股大盤目前仍未突破前高16579，但龍頭基金淨值卻一路上攻、屢創新高，不僅突顯出操盤功力優異，亦顯示出其的確為值得信賴的「存股」基金。

業界人士指出，高股息龍頭基金迄今規模接近400億，是業界最大的台股基金，相較於其他的台股，高股息龍頭基金由於規模大，單位淨值能否有一定的成長更考驗操盤手功力。

所謂的存股概念，就是在投資股票之後，能有一定的投資報酬率，倘若投資反而虧損，就不能稱作「存股」。而如今高股息龍頭基金從成立以來一年內的獲利率已快要50％，等於買了放一年，就有約當50％的利率，換言之是定存利率快50倍之外，也更證明了元大高股息龍頭基金配得上稱作不折不扣、貨真價實的「存股」基金。

台股大盤在30日上漲0.48%，而同樣有「國民ETF」之稱的台灣50 0050 ETF，漲幅為0.45%，但根據元大內部在30日統計的包括漲幅、單位淨值等數字，30日的高股息龍頭基金單日漲幅1.225%，不僅比起大盤或是0050的漲幅超過快2倍，同時相關的超額報酬至少約當0.745%。

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