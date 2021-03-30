伊朗本月份石油出口量已超過每天100萬桶，其中大批低價原油湧向中國，3月以來發往中國的原油估計已達3000萬桶。(圖／推特@BlacklistedNews）

中國與伊朗正式簽署為期25年的合作協議後，國際石油產業界傳出消息稱，伊朗本月份石油出口量已超過每天100萬桶，其中大批低價原油湧向中國，熟悉伊朗船務的人士表示，3月以來發往中國的原油估計已達3000萬桶。

中國和伊朗是在上周六（3月27日）正式簽署為期25年的合作協議，這份前所未有的協議將會加強兩國在經貿、能源和安全領域的全方位合作，以弱化美國孤立伊朗的壓力。據外媒獲得的協議草案顯示，中國將獲得穩定地購買伊朗石油的權利，並成為伊朗經濟領域的主要投資者，大幅增加在伊朗能源、電力、銀行、電信、港口、鐵路及農業等方面的投資，同時擴及國防與政治領域的合作。

有關中伊這份最新的合作協議在去年7月有消息傳出，一度在伊朗引發爭議。大陸方面對此事的報導仍極簡略，只有3月27日外長王毅訪問德黑蘭與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）署文件的簡要新聞。

據《新浪財經》報導，最新消息顯示，伊朗3月原油出口量激增，SVB能源國際總裁瓦赫蘇里(Sara Vakhshouri)估計，本月伊朗石油出口量已超過每日100萬桶，其中有極大部份是運往中國的低價原油。熟悉伊朗船運業務的貿易消息人士說，3月份發往中國的原油估計高達3000萬桶。

萊斯塔能源研究機構(Rystad Energy)分析師指出，伊朗原油對外出口大增，加上中國去年庫存原油釋出，導致國際石油市場疲軟，降低了石油輸出國組織(OPEC)限制供貨帶來的漲價壓力，使國際油價連續第3周下跌，跌破70美元關卡。

報導說，目前伊朗原油的價格比布倫特原油基準價格便宜3至5美元，往後中國將進口更多價格較低的伊朗原油。

能源分析雜誌《石油經濟學人》（Petroleum Economist）先前曾報導，僅在伊朗的石油、天然氣和石化行業，中國就將在最初的5年內投資2800億美元。在交通和基礎設施領域，中國將投資1200億美元。中國在購買石油、天然氣和石化產品時還將享受大幅度優惠、並有權推遲2年付款，但這一說法並未得到官方證實。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問阿里．穆罕默迪（Ali Agham Mohammadi）表示，為了不被排除在石油市場之外，伊朗必須將其日產量提高到1000萬桶，因此需要一個「戰略客戶」。他表示，中國正是伊朗石油的戰略客戶。

(中時新聞網)