美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）夫婦，28日隨帛琉總統惠恕仁一行來訪台灣，展開5天4夜行程，成為我與美斷交43年來首位訪台大使。但大使會來台，是否可能與美台關係檯面化有關？如何看待台灣與帛琉談「外交泡泡」？資深媒體人董智森認為，蔡政府配合美國大使搞大內宣，先前捷克議長來台到立院演講喊「我是台灣人」，台灣歡天喜地送了5條口罩生產線，結果國際間傳出，只要跟著美國來，講台灣喜歡聽的「抗中」話語，台灣就會送好處，長久以往「錢」就會一直流出去。

外交部長吳釗燮、美國在台協會(AIT)處長酈英傑與美國大使倪約翰，今天(30日)發表聯合聲明表示，「台美關係越來越緊密，是穩定夥伴關係」。大陸外交部發言人趙立堅則重申，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，呼籲美國不要向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，慎重妥善處理涉台問題」。

帛琉總統惠恕仁，29日舉行國際記者會。(圖/中時新聞網)

綜合台灣媒體報導，美國國會共和黨眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與裴利（Scott Perry）在2月26日就提出共同決議案（Concurrent Resolution），呼籲美國摒棄過時的「一中政策」，與中華民國恢復正式邦交，改承認台灣。但此案若通過，因不會給總統簽署，將不具法律效力。

對於帛琉總統來台，是否代表美台關係檯面化在即？資深媒體人董智森30日上TVBS政論節目《新聞大白話》表示，因為大陸日前和美國在阿拉斯加會晤，起口角衝突，大陸無視外交禮節，讓美國不愉快，而美國這次很明顯就是要氣北京，從最近的美台海巡備忘錄，再到美國駐帛琉大使來台，就是一唱一和搭配，兩邊都在表演，帛琉的人口只有2萬多人，和台灣有外交泡泡有什麼用？全世界都在打疫苗，有些國家都是幾百幾千萬劑在打，台灣只有11萬多劑，還給醫護人員打而已，卻關起門來自己陶醉，用大使來台的名目，內宣外宣一直騙，帛琉總統和美國大使知道台灣人喜歡聽抗中說詞，所以兩人乾脆一起表演，但董智森認為，說白了都是政客。

董智森舉例，先前捷克議長來台到立院演講，喊「我是台灣人」，台灣歡天喜地送了五條口罩生產線，結果回捷克之後和該國總理辯論，卻說「我從來沒說台灣是獨立國家」，那些送出去的產線就白搭了，董智森說，所以這次來的這些人，多數也是抱持這種心態，國際間已經有些人知道台灣只能靠美國，所以只要跟著美國來，講台灣喜歡聽的「抗中」話語，台灣就會送好處，長久以往「錢」就會一直流出去。

(中時新聞網)