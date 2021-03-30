在銀行類股反彈與汽車類股領漲下，德國股市30日盤中創新高。德國DAX指數盤中大漲1％，報14,967.48點，改寫歷史新高紀錄。2021年迄今，德國股市累計上漲8.7％。美國對沖基金Archegos資本管理公司爆倉衝擊29日銀行類股表現，德意志銀行30日股價扭轉頹勢，早盤大漲近2％。汽車類股30日氣勢如虹，福斯勁揚逾4％，寶馬（BMW）與戴姆勒漲幅皆超過1％。

(工商 )