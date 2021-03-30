銀行、汽車類股勁升 德股創新高 22:412021/03/30 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在銀行類股反彈與汽車類股領漲下，德國股市30日盤中創新高。德國DAX指數盤中大漲1％，報14,967.48點，改寫歷史新高紀錄。2021年迄今，德國股市累計上漲8.7％。美國對沖基金Archegos資本管理公司爆倉衝擊29日銀行類股表現，德意志銀行30日股價扭轉頹勢，早盤大漲近2％。汽車類股30日氣勢如虹，福斯勁揚逾4％，寶馬（BMW）與戴姆勒漲幅皆超過1％。 台股超猛 收盤、市值雙創高 南寶營運二位數增長 子公司佛山高新擬A股IPO (工商 ) #銀行股 #汽車股 #新高 #德國股市 #勁升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》不畏斷頭風暴 道瓊指數再創新高 09:102021/03/30 財經 《韓股》Archegos影響有限＋道瓊再創新高 韓股走高 12:002021/03/30 財經 美經濟迎40年最強表現 專家警告科技股崩跌才剛開始 21:012021/03/30 財經 《盤中解析》台積電高有壓 台股橫盤 10:182021/03/30 財經 台股拉尾漲78點收16554點 創收盤新高 台積電小跌2元 13:402021/03/30 財經 《港股》道瓊拋開斷頭風波創新高 恆指開漲0.76％ 10:182021/03/30 財經 3月CCI 買股信心一年最強 04:102021/03/30 財經要聞 《基金》對抗低利＋高波動 特別股基金有潛力 11:262021/03/30 財經 第二季全球投資展望：無懼短期波動 回檔可進場 15:392021/03/30 財經 《國際金融》銀行股反彈 歐股逼近歷史高點 16:492021/03/30 財經 野村投信：台股獲利向上 Q2選股不選市 16:192021/03/30 財經 財經熱門新聞 再傳封殺！美國控馬國「頂級手套」強迫勞動 禁止進口 - 財經 美經濟迎40年最強表現 專家警告科技股崩跌才剛開始 - 財經 全球晶片缺貨別怪台灣 台積電董座劉德音：3大因素所致 - 財經 - 中央社 馬斯克慘了 SpaceX試飛3次都爆炸 美國會要調查 - 財經 獨》長賜輪卡1周脫困 長榮、船東賠多少算給你看 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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