美國總統拜登擬擴大美國東岸風力發電布局，加速核准紐澤西海岸的風力發電廠計畫，這項計畫有助於創造高薪就業機會，並且降低溫室氣體排放。

紐澤西風力發電廠為拜登風力發電計畫的一部分。拜登的風力發電目標是在2030年前創造足以供應1,000萬個家庭使用的電力。

白宮指出，實現該目標可為4.4萬名勞工帶來工作機會，並創造3.3萬個相關就業。在此同時，每年可降低7,800萬公噸的二氣化碳排放量，此為拜登內閣減緩地球暖化的關鍵行動。

位在紐澤西南部海岸的Ocean Wind計畫，預計2024年開始運作，每年估計可產生1,100百萬瓦（MW）的電力，足以為50萬個家庭供電。該計畫將成為美國第3個商業規模等級的離岸風力發電計畫。美國現有的兩座風力發電廠在羅德島與維吉尼亞。

拜登內閣指出，美國已準備對Ocean Wind計畫進行正式環境評估。美國官員29日表示，他們希望加快紐約和紐澤西海岸聯邦水域的租賃，此為風力發電和州政府官員的優先要務。

白宮國家氣候變遷顧問麥卡錫（Gina McCarthy）指出，拜登總統相信，「美國眼前的龐大機會不僅可以對抗氣候變遷威脅，也能創造數百萬個高薪工作，有助於促進美國經濟復甦。沒有什麼比離岸風力發電計畫更好的機會了。」

麥卡錫表示，拜登內閣對離岸風力發電廠的承諾，「將為各種不同背景的民眾創造邁向中產階級的道路。我們準備好要大展身手了。」

截至目前，美國的風力開發仍處於初期階段，進展遠遠落後於歐洲。德國、丹麥與英國海岸設置了無數的風力渦輪發電機。

拜登期望加速美國的風力發電開發，以減緩氣候暖化的速度，並且增加美國的藍領工作機會。美國目前大約有10件離岸風力發電提案，等待內政部海洋能源管理局批准。

(工商 )