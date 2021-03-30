BioNTech調升年底新冠疫苗產量目標至25億劑 22:412021/03/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 BioNTech在30日預期來自其與合作伙伴輝瑞，已簽下供應新冠疫苗合約的營收達115億美元，這相當於出貨14億劑疫苗。BioNTech與輝瑞把今年底疫苗產量目標提高25％，從20億劑調升至25億劑，強調產量還有進一步增加的空間。 長賜輪脫困 蘇伊士運河恢復通行 長榮宣布將投入2億美元造新櫃 《國際社會》疫苖大戰升溫、印度也禁出口 亞洲國家將搶破頭 (工商 ) #BioNTech #產量 #調升 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登宣布90％美國成年人三周後可開始接種疫苗 11:312021/03/30 財經 英格蘭逾半民眾檢驗出有新冠肺炎抗體 22:332021/03/30 財經 AZ疫苗打1周 31件不良事件通報 04:102021/03/30 焦點要聞 美CDC試驗：輝瑞莫德納疫苗效力90％ 無症狀也能防 06:212021/03/30 國際 陳時中認了BNT疫苗難談成 網轟：一手好牌打到爛 09:392021/03/30 政治 陸增8宗確診 疫苗針筒需求大增 訂單排至下半年 14:262021/03/30 兩岸 《生醫股》高端新冠疫苗二期臨床收案完成 拚6月如期申請EUA 18:222021/03/30 財經 富時羅素10月納入中國國債 料將吸引1,300億美元資金流入 12:122021/03/30 財經 美新冠疫情又惡化 CDC主任：世界末日來臨 10:022021/03/30 國際 陳時中：部內調查有7成民眾願意施打AZ疫苗 17:462021/03/30 政治 中阿合作生產疫苗三期臨床試驗 04:102021/03/30 焦點新聞 財經熱門新聞 再傳封殺！美國控馬國「頂級手套」強迫勞動 禁止進口 - 財經 美經濟迎40年最強表現 專家警告科技股崩跌才剛開始 - 財經 全球晶片缺貨別怪台灣 台積電董座劉德音：3大因素所致 - 財經 - 中央社 馬斯克慘了 SpaceX試飛3次都爆炸 美國會要調查 - 財經 獨》長賜輪卡1周脫困 長榮、船東賠多少算給你看 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。