BioNTech在30日預期來自其與合作伙伴輝瑞，已簽下供應新冠疫苗合約的營收達115億美元，這相當於出貨14億劑疫苗。BioNTech與輝瑞把今年底疫苗產量目標提高25％，從20億劑調升至25億劑，強調產量還有進一步增加的空間。

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(工商 )

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