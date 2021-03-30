加拿大國家免疫諮詢委員會（NACI）29日發出新指引，建議暫停向55歲以下人士接種阿斯特捷利康疫苗，因為有產生血栓嚴重副作用潛在風險，該疫苗只應該供55歲以上人士接種。曼尼托巴省和愛德華王子島省已停止向年輕族群接種該疫苗。

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