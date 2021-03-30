加拿大建議55歲以下人士暫停接種阿斯特捷利康疫苗 22:402021/03/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大國家免疫諮詢委員會（NACI）29日發出新指引，建議暫停向55歲以下人士接種阿斯特捷利康疫苗，因為有產生血栓嚴重副作用潛在風險，該疫苗只應該供55歲以上人士接種。曼尼托巴省和愛德華王子島省已停止向年輕族群接種該疫苗。 國產疫苗缺65歲測試者 市議員何敏誠參與臨床注射 憂引發血栓 加拿大停止55歲以下打AZ疫苗 (工商 ) #接種 #加拿大 #建議 #阿斯特捷利康疫苗 #55歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英格蘭逾半民眾檢驗出有新冠肺炎抗體 22:332021/03/30 財經 陳時中認採購BNT疫苗機會越來越小 趙少康看了就有氣 18:302021/03/30 政治 拜登宣布90％美國成年人三周後可開始接種疫苗 11:312021/03/30 財經 接種首劑疫苗後 巴基斯坦總統確診新冠肺炎 03:502021/03/30 國際 藍綠白連署 促衛福部提疫苗報告 04:102021/03/30 焦點要聞 加拿大建議停打AZ疫苗 莊人祥：國內沒緩打必要 14:392021/03/30 生活 北京900萬人完成接種 大學開打 04:102021/03/30 焦點新聞 打完疫苗再上 美國女籃隊教練歸隊 20:062021/03/30 體育 4／28赴國民黨中常會演講 趙少康：我不會失控 12:272021/03/30 政治 陸增8宗確診 疫苗針筒需求大增 訂單排至下半年 14:262021/03/30 兩岸 陳時中為何改口認大陸疫苗 媒體人爆內幕 18:252021/03/30 政治 財經熱門新聞 再傳封殺！美國控馬國「頂級手套」強迫勞動 禁止進口 - 財經 美經濟迎40年最強表現 專家警告科技股崩跌才剛開始 - 財經 全球晶片缺貨別怪台灣 台積電董座劉德音：3大因素所致 - 財經 - 中央社 馬斯克慘了 SpaceX試飛3次都爆炸 美國會要調查 - 財經 獨》長賜輪卡1周脫困 長榮、船東賠多少算給你看 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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