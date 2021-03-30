統一獅20歲年輕投手古林睿煬今日先發對上富邦悍將，5.2局、9K都創個人生涯新高，總教練林岳平對他期待很深，希望他未來成為球隊的一號先發。

古林睿煬5.2局只被敲2安，失3分有1分自責分，在用球數破百後還有超過150公里的球速，單場9K寫下個人新高，不過有4次保送，林岳平點出他的問題在控球，「前2局投完就50球了，一定無法無法拉長局數，他丟9K花很多球跟打者對決，是有威力的投手。」

林岳平期待古林睿煬越來越進步，「期待他持續成長，未來能成為球隊的一號先發。」

古林睿煬也知道自己控球問題還有待解決，他透露前2局投得掙扎，第3局後才找回順暢感覺，此戰古林用106球，最快球速有152公里，「球數多但也沒有特別累的感覺，第一次投到第6局，場上狀況也滿激烈的，自己很想守下來。」

古林在用球數破百後球速還超過150公里，續航力相當不錯，只不過當時雖然有體力，但控球仍失準，「細微的動作控制上還不夠好，所以球比較偏差。」

(中時 )