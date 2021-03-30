台東外海規模3.8地震 最大震度屏東3級 22:492021/03/30 中時新聞網 羅心妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚間10點16分台東外海出現規模3.8地震，最大震度屏東3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(30日)晚間10點16分在台東外海出現規模3.8的地震，地震深度28.4公里，最大震度3級出現在屏東。 據氣象局資料顯示，此次地震震央位於台東縣政府南方91.0 公里，位於台灣東南部海域，而最大震度屏東滿州3級，恆春及台東皆是1級。 2021澎湖國際海上花火節4月登場 屏東恆春半島旅遊市集 4／3-4西門廣場登場 (中時新聞網) #地震 #台東外海 #規模 #3.8 #屏東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東振興堤防雜草起火 消防員打火至凌晨累翻 14:222021/03/29 社會 新型咖啡店入駐信義區 日本星乃珈琲成空橋亮點 20:272021/03/30 生活 《文創股》智冠H2營運看升 今年續拚成長 17:402021/03/30 財經 亞灣特貿三招商 共同負擔比在64％到65％之間 16:202021/03/30 財經 沅利建設攜手日本國土開發營造商 打造水岸宅「自慢藏」 4月初正式公開 11:252021/03/30 房市新訊 《生醫股》高端新冠疫苗二期臨床收案完成 拚6月如期申請EUA 18:222021/03/30 財經 《科技》SEMI智慧儲能委員會成軍 看好市場規模可期 11:092021/03/29 財經 台積電4奈米、3奈米太殺 量產時程提前 大客戶搶首波產能 18:592021/03/30 財經 台商回流設廠、增購 統計處預測固定投資連4紅 12:192021/03/29 財經 陸行動電源第一股 怪獸充電4月1日赴美上市 18:322021/03/30 財經 《女力報到》3年了！楊雅筑靠《女兵》走出低潮 鯰魚哥、游小白一度想逃兵 18:362021/03/30 娛樂 生活熱門新聞 天赦日前下雨了！老天也不想限水 這3地今晚有雷雨 - 生活 好市多驚見偷吃老手 奧客超狂手法曝：不要臉到極點 - 生活 LINE瘋傳4／8起北部「供5停2」網嚇翻 台水回應了 - 生活 低胸妹路邊賣玉蘭花 姣好身材全都露 地點曝網暴動：會塞車 - 生活 飲料店當得來速？客死賴車上大吼點餐 店員霸氣回嗆網讚爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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