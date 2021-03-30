今(30日)晚間10點16分在台東外海出現規模3.8的地震，地震深度28.4公里，最大震度3級出現在屏東。

據氣象局資料顯示，此次地震震央位於台東縣政府南方91.0 公里，位於台灣東南部海域，而最大震度屏東滿州3級，恆春及台東皆是1級。

(中時新聞網)