政大女學生指控男同學偷拍：技術太差 本尊反殺直接開告 網友炸鍋（翻攝 PTT）

一名政大女學生昨天在校園FB社團發文，指在路上遭到同校男學生偷拍，不但描述經過還PO上對方照片，提醒大家「注意偷拍狂」。不料公審文章曝光，釣出「偷拍狂」緊急澄清誤會，強調自己只是在拍違規停車的車輛，並霸氣地PO出派出所報案受理案件證明單。案情瞬間大逆轉，引爆網友熱烈討論。

一名網友今天在PTT八卦版PO出一篇標題為「在政大男生怎麼保護自己的八卦」，指出「政大有一個全校性的fb社團，昨天有一個女生上來公審被偷拍，在人來人往大馬路上偷拍，把那個男的形容的很糟，而且還有偷拍者的照片哦。」

在原PO截圖中，女學生寫著，中午她發現這個男學生動作真的太不自然，足以引人注意（技術太爛）。還說看到男子手機停留在拍攝介面，並且以不自然垂下在腿邊，手指在音量鍵上，突然毫無意義地遙望遠方。並強調男同學沒有站在斑馬線附近，所以並不是在等紅綠燈。女學生還特別停下來看著他，想讓對方知道已經注意到他在偷拍這件事。但男同學依舊是我行我素，「更噁的是在這之後他馬上確認他拍攝之後的戰利品。」

原PO接著說，結果當事男學生出來回應，他只是在拍違停的車子檢舉，不僅澄清，還附上三聯單說也不用釐清誤會，直接開告不送。另一張留言截圖中，被公審的男學生說，很抱歉因為這種事情驚擾大家，但希望下次不要再遇到這種破事。同時附上了文山一分局指南派出所的受理案件證明單。

男同學澄清並未偷拍，而是在拍違停車輛，反殺直接開告。（翻攝PTT）

女同學義正辭嚴的偷拍指控，瞬間變成誤會一場，文中PO出女方在另一則留言中道歉並且委婉的回應：「我也希望檢舉者能盡量避免會讓人誤會的動作，以保護自己，畢竟也不是每個人都知道，誰是知名的檢舉人士。」同時表示，下次如果遇到這種事情，會直接向當事人詢問，避免不必要的紛爭。

女同學事後公開道歉，但引起網友熱烈討論。（翻攝PTT）

情節超戲劇化的發展，讓同校男女學生往來攻防成為網友炸鍋的討論話題，紛紛留言表達看法，「這波反殺我給一百分 沒搞清楚還po人照片也太過了」、「直接告，不多廢話XD」、「爽啦，踢到鐵板了」、「到底為什麼看到男的拿手機拍照就直接認為他在偷拍？」、「網路上公審別人的 就要有被吉的心理準備了」、「這年頭男生要好好學會保護自己…」、「道歉文有夠輕描淡寫還偷倒打一耙」。

但也有網友堅定支持女方，「今天是我們政大女孩最黑暗的一天，希望這是界可以對你少一點惡意溫柔地接住每個受傷的政大女孩。」、「氣到發抖，真的完全不能接受有風向優勢就嘲諷女生的政大男人們，我們政大女孩也有被尊重的權利與發話的力量。」

(中時新聞網)