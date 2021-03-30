日本晶片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics）30日表示，3月稍早發生火災的那珂廠需要至少100天時間才能恢復至正常產能。於此同時，日本政府已向台灣方面求援，希望台灣半導體業者能協助其進行替代生產。

瑞薩位於日本東北部的那珂廠3月19日發生火災，導致部分車用晶片產線停擺，連帶使得全球晶片短缺問題雪上加霜。瑞薩在全球車用晶片的市佔率接近三分之一。

瑞薩表示，經清查後發現因火災受損的製造設備約23台，足足是最初估計11台的兩倍以上。該公司執行長柴田英利（Hidetoshi Shibata）於線上記者會指出，他們希望該廠4月底能恢復部分產能，但可能要到6月產能才能恢復至災前水平。

為了幫助瑞薩儘速恢復產能，日本政府呼籲晶片設備製造商協助其恢復產能。日本政府官員已聯繫海內外公司，要求他們提供零組件與機器給瑞薩。

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