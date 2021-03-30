《美麗島電子報》昨天發布民調，無論外界認為最能擔任國民黨主席監督執政黨、國民黨支持者認為最能領導國民黨，都是前主席朱立倫奪冠。不過藍營今天流傳政大「台灣選舉與民主化調查」剛公布的最新民調，國民黨支持者達51.2％滿意江的表現，在非常支持國民黨的群體，滿意江的比例更上升到76.4％。

江啟臣今天赴桃園慈湖獻花，被媒體詢問《美麗島電子報》民調之事時表示，民調太多，可能持續到選完為止，他不做評論，接下來還會有許多民調，大家都可以參考。在江受訪後，藍營隨即流傳政大的民調，似乎民調較勁已暗自展開。

針對國民黨主席改選，《美麗島電子報》29日發布民調結果顯示，在調查整體樣本時，居首的朱立倫支持度53.2％、江啟臣24.8％、高雄市前市長韓國瑜17.3％、國民黨智庫副董事長連勝文15.7％。在調查國民黨支持者意向時，民調顯示朱立倫仍居首，支持度高達60％，韓國瑜位居第二，支持度41.5％、江啟臣30.6％、連勝文24.8％。

但藍營今天即傳流一份政大「台灣選舉與民主化調查」剛公布的最新民調，對江啟臣擔任黨主席的整體表現滿意度，在國民黨支持者達 51.2％逾半數滿意，僅33.4％不滿意；而非常支持國民黨的群體、深藍族群，滿意江的比例更上升到76.4％，僅9.1％不滿意。

藍營人士說，兩份民調結果不同，除了機構效應，也與問卷方式及題目設計有關，美麗島的題目較模糊，且採複選；政大則直接詢問對江當黨魁的表現滿不滿意，且採市話、手機民調同步。

另位藍營人士也指出，政大民調可清楚看到越深藍、越可能是黨員的群體，對江的表現越滿意，且7成滿意度與日前國民黨中央作的黨員民調，顯示68％滿意江過去一年的表現相當接近。他認為，深藍族群對江滿意度高，也破解黨內質疑江兩岸路線不符傳統路線的批評。

國民黨近期政黨支持率陷入停滯，甚至曾下滑。(黃福其攝)

該人士也透露，另值得注意的是政黨支持率，政大數據顯示從國民黨支持率從去年9月16.8％，到12月成長到21％，民進黨則略減，從34.5％ 下降到32.2％，顯示去年最後一季，國民黨政治攻防有所奏效，出現選後難得的成長期。但12月底「朱立倫民調高於江啟臣3倍」的傳言在媒體曝光後，雖然沒人看過這份民調，但卻對國民黨引起極大的傷害。

他說，各大民調機構都顯示從1月至今，國民黨的支持率陷入停滯期，甚至在2月曾下滑2％左右，原因在於對國民黨的社群討論，自12月底傳言之後，都只關注黨主席選舉，且多討論可能參選者之間的放話、不快，很少討論對民進黨的監督制衡。以大數據來看，黨主席、黨內、選舉等詞組關鍵字的討論都大幅提升，對比9到12月數據，最大幅度更成長將近50％，讓黨主席選舉的相關討論在國民黨社群討論榜名列前茅。

該人士指出，他認為讓國民黨支持率無法提升的罪魁禍首，仍然是內鬥內行的老毛病，如果這次黨主席選舉，參選人與有意參選人仍然以「黨內互打」來博取關注，而不是比拚對民進黨的實際制衡，國民黨支持率不只難以成長，更可能倒退，讓贏家即使勝出，也將面對艱難處境。

(中時 )