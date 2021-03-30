小米週二推出了首款可折疊手機，因為它希望進一步打入智慧手機市場的高階市場，並挑戰三星、取代華為的企圖心明顯。

小米發表的Mi Mix Fold，完全打開時，螢幕為8.01英寸。並且在關閉時，它的背面有一個螢幕，是6.81英寸。它還包含小米首款內部相機晶片組Surge C1。

其他主要功能包括：高通Snapdragon 888行動處理器、5G、三鏡頭相機。

Mi Mix Fold起價為9,999人民幣（約4萬3千元台幣），最高為10,999（約4萬8千元台幣）。帶有陶瓷外殼的特殊版手機零售價為12999元（約5萬6千元台幣）。

CCS Insight首席分析師本·伍德（Ben Wood）表示，可折疊智慧手機的大量湧現，「反映了手機製造商，急於區分其高階設備的需求」。

伍德說：「這仍然是一個高度實驗性的領域，三星在此領域處於領先地位，很有趣的是看到了來自不同廠商的所有不同方法。」

「可折疊產品仍然是實驗性的利基市場。儘管小米的新設備會引起很多興趣，但仍不清楚如何將設計理念帶給大眾市場的消費者。我希望再進行幾代的實驗。」

Mi Mix Fold包含一個名為Surge C1的相機晶片，該晶片是由小米設計的。這是這家大陸公司的首個圖像晶片，執行長雷軍聲稱，它「大幅地改善」了使用可折疊設備拍攝的照片的圖像品質。

小米與蘋果和三星等公司一起致力於晶片設計。儘管它在高階手機中仍使用高通處理器，但Surge C1的推出凸顯了其在半導體領域的雄心。

中美貿易戰加快了北京推動更加依靠半導體的努力。包括百度和阿里巴巴在內的許多大陸科技公司一直致力於半導體設計。

(中時新聞網)