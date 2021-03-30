一位環境醫學教授警告，人類製造的化學品、環境荷爾蒙、塑膠微粒，正在嚴重傷害人類的生育率，說不定到2045年，不育的情況將變得普遍。

未來主義(Futurism)報導，紐約西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)的環境醫學與公共衛生學家珊娜‧史旺教授(Shanna Swan)在2017年發表研究報告，「西方國家男性的精子數量，在過去四十年中下降了50％以上」。上個月，她發行了自己的新書《倒數計時》（Count Down），繼續探討了人類喪失生殖能力的原因。

史旺教授說：「文明社會的人們，普遍生育率下降，一般認為這是生活方式改變而造成，但我認為，具生殖危害力的化學物質，更起到主要的因果作用。」

史旺發現，西方男性的精子數量50年來下降一半。(圖/Shanna Swan)

她在2017年出版的《人類生殖更新》(Human Reproduction Update)報告中，指出西方男性精子的濃度，從1973年的每毫升(公撮、CC)9900萬，下降到2011年的每毫升4710萬，這表示西方國家（如澳洲）的男性精子數量急劇下降了53.4％，同樣情況在紐西蘭、北美和歐洲也有發生。

史旺認為說，主要原因出在化學干擾素，比如製造塑料用到的鄰苯二甲酸酯(Phthalates，PAEs)，它幾乎存在於每個人體中，因為我們在食品生產、加工和包裝中都會用到軟性塑膠。

她繼續說：「鄰苯二甲酸酯會降低睾丸激素，減少精子數量，它還會對女性有不利影響，包括性慾降低、卵巢早衰，和早產、流產的風險。」

她警告，類似的化學污染物還包括聚四氟乙烯，雙酚A等，如果化工汙染的情況不改變，到2045年，世界將完全不育。 電影「人類之子」(原片名Children of Men,2006年上映)可能不是科幻片，更像是紀錄片。

(中時新聞網)