華醫湖北池堤岸種植300多株花旗木這周進入大量綻放。(中華醫大提供／曹婷婷台南傳真)

300多株花旗木這周進入大量綻放，美不勝收。(中華醫大提供／曹婷婷台南傳真)

中華醫事科技大學認養華醫湖，是由台南市政府所打造的仁德滯洪池，並於堤岸旁栽下花旗木，近日大量盛開，花海綿延2、300公尺，迎風飄搖、美不勝收，吸引許多民眾前來拍照取景。

目前為花旗木盛開季，中華醫大認養的華醫湖北池堤岸種植300多株花旗木這周進入大量綻放，枝頭開滿桃紅粉白的成串花朵，中華醫大校長曾信超也偕同副校長楊堉麟、總教官蘇建光、課指組組長李建輝等教職同仁前往仁德滯洪池會勘花況。

曾信超說，華醫認養仁德滯洪池時與水利署和水利局的單位會商，沿著池岸四週廣植紅花風鈴木和花旗木，為台南市營造一處池岸賞花景點，也讓師生多一處賞心悅目休閒散步空間，目前花旗木綻放達8成，尤其北池兩岸開得特別旺盛。

曾信超說，前幾年幾次颱風和大雨影響，紅花風鈴木花況零零落落，倒是北池堤岸中段兩側種植的花旗木很賞光，近2、3年花況極佳，爭艷奪目，吸引不少愛花人士追花開，已然是繼黃花風鈴木和木綿花之後的另一賞花新寵。

曾信超提醒，想到仁德滯洪池賞花的民眾，目前附近正在進行三爺溪防洪疏浚治水工程，要注意安全，因工程車進出頻繁且有部份路段設有圍籬，要到池岸賞花建議騎機車由民安路仁德橋旁便道進入或車輛可停放附近徒步沿便道進入。

俗稱泰國櫻花的花旗木，花朵桃紅略帶清香，隨風飄落時有如下桃花雨，又被稱為桃紅陣雨樹，花期為每年3、4月，長達1個半月，賞花的民眾不妨把握。

(中時 )