連靜雯為自家麵食代言。（楠軒工作室提供）

連靜雯為自家麵食代言。（楠軒工作室提供）

身兼多職的連靜雯也跨入麵食市場，成為「靜享」的老闆兼品牌總監！戲劇女王連靜雯，暫別戲劇圈後的生活更多采多姿，除了演員、主持人、經營者、瑜伽老師、Youtuber等多重斜槓身分，去年她也在台中與友人創立手搖品牌，日前更宣布創立麵食品牌「靜享」，正式成為品牌總監。

連靜雯常在臉書分享「心靈雞湯」文章，鼓勵大家正面思考，還被網路平台選出許多勵志金句。上週她分享了一篇「巴菲特給兒女的十條忠告」竟然意外在網路爆紅，超過3000多則分享，觸及上百萬人。這次推出雞湯麵，連靜雯笑說是希望將心靈雞湯的文字，化成真實的雞湯來陪伴粉絲們，希望不管是什麼年齡層的女孩，都可以好好照料自己最愛的家人，更好好的照顧自己，享受身心靈的放鬆與滿足。

「以前拍戲的時候也常收工後自己在家煮泡麵吃，加一些青菜、蛋、餃類就覺得很健康，但其實就是泡麵！」離開拍戲生活之後，也因為自己複雜的斜槓身分，常常忙到連好好坐下來吃飯的時間都沒有，一整天忙完回到家也不想再花時間出去覓食。這時候在家可以快速的煮一碗溫暖的熱湯麵吃，就是一天中重要的小確幸，也因此有了「靜靜的享受一碗麵」的起源。

連靜雯笑說自己對「麵」有非常多的回憶，小時候颱風天家裡停電，全家就會窩在一起用瓦斯爐煮方便麵條，加一些番茄罐頭吃，全家窩在一起的溫暖感覺至今難忘；而自從開始拍戲後，就搬出去一個人住，每次媽媽知道她要回家，都會專程到市場去買雞腿肉回家燉煮雞湯給她喝，那種一回家就看到一碗雞湯在等她的畫面，在她心中烙下最溫馨的記憶。連靜雯說，雖然現今外送平台方便，但都需要至少等待半小時才會抵達，而「靜享」系列只要在家，十分鐘內就可以完成一碗熱呼呼的湯麵。「靜享」首波兩款乾拌麵即將於4／1(三)正式開賣，官方購物網及多家電商平台都可以買到。

(中時 )