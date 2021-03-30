現在起薪不佳，不少人工作多年，月薪依舊只有3萬上下，讓許多人毅然決定離職，自行創業。一名男網友表示，他的櫃姐女友因為月薪不到5萬，決定離職自行開精油按摩店，結果月收一舉衝破10萬，但網友一看都直呼不單純。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文，表示女友行業是彩妝櫃姐，月薪在40K到50K之間，但因為女友想要買房子，覺得目前薪水太低，因此毅然辭職，自行創業，開了精油按摩店。

原PO表示，女友開的個人工作室，性質是純的，一小時就能有1600元進帳，月收入普遍可以在8萬以上，生意好時甚至可達13萬，而女友打算先做3到4年，直到有能力買房後再決定要不要繼續。

原PO說女友的工作每天都讓他相當擔心會不會出意外，但自己又無法阻止女友，因此PO文詢問大家該如何讓自己安心。

網友看到後紛紛留言：「很多spa都只做女客啊，不要自己半套全套店去太多，就覺得spa都是做黑的好嗎」、「櫃姐時期有開發很多客源吧，這沒什麼」、「這麼擔心你就每月給女友13萬，讓她只幫你按摩」，但不少人直說不單純：「1小時1600也太貴」、「等等，1小時就要1600還說是純的？我不信」、「純的要賺1600至少也要2小時吧」、「手排或做半套才有這價格吧」、「純到發黑了、「1小時1600真的不單純」、「一小時1600母湯喔，好個純黑店」，但也有人反駁，指出精油的確很貴，價格合理，加上疫情肆虐，的確多了不少愛美民眾會去舒壓按摩。

(中時新聞網)