屏東科技大學木材科學與設計系舉辦畢業展。（潘建志攝）

屏東科技大學木材科學與設計系畢業班舉辦畢業展「結設自由CO－FREE DESIGN」，展出28件作品及研究成果，30日在屏科大圖書與會展館開幕。這次展出作品有不少以現今社會現象，如高齡化、外來物種為發想設計，成熟度高，讓與會嘉賓驚豔。

今年作品以「家具與產品設計」、「木建築與空間設計」、「木質資源材料開發與應用」3大面向進行創作，木設系畢業班導師黃俊傑說，他希望學生以「為業界所看到，無需太多工藝」的方向來做，讓木材走入更多人的生活，更具有市場化價值。

今年學生選擇的議題相當多元，包含新舊文化結合轉換、反應社會現況與內在情緒表達、木質顆粒應用、城市空間改善等。畢業生許芳瑜及高詩旻以「外來種」為發想議題，以入侵種銀合歡製作木纖維木質顆粒的「銀合歡貓砂」，化綠害為產品。

畢業生劉璇與陳信酉以「高齡化社會」為發想，共同創作「In and Out高齡者適用鞋櫃」，這種直立式旋轉鞋櫃，以自製齒輪及鍊條，讓高齡者能以簡單且安全的方式，將鞋櫃調整到最舒適的高度，非常貼心。

校長戴昌賢說，這次有許多作品將設計理念融入，設計及成果都很精緻，融合了木材科學與工藝技術，讓與會嘉賓驚豔。除了在屏科大，4月30日至5月9日在高雄駁二大勇區P2倉庫「青春設計節」、5月14日至17日在台北南港展覽館2館1樓「新一代設計展」也都有展出。

(中時 )