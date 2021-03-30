蔡政府兩岸政策有重大轉變？美國總統拜登上臺後，曾呼籲兩岸應該對話，而蔡英文總統2月曾表示，台灣在符合兩岸對等尊嚴下，願意與北京對話。政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範認為，美中關係至今不見和緩，加上蔡政府不承認九二共識，若真想做出轉變或對話，應該不可能，只能做到「維持不挑釁」。

衛福部長陳時中日前鬆口，未來邊境開放將承認大陸疫苗，被視為蔡政府對陸表達某種程度善意。資深媒體人陳鳳馨29日在政論節目分析，台海情勢在過去一兩個月有個比較明顯的變化，就是兩岸正很明顯的和緩下來，不管是陸委會主委邱太三喊話「春暖花開」，或是行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中談不排斥大陸疫苗， 相信這些背後都有實質上考量，從政治氛圍上跟去年氣氛相較，是有出現一些重大轉變。

對於兩岸局勢變化，丁樹範近日接受港媒《中評社》專訪，他認為，蔡英文應該還是蠻謹慎的，從過去學者經歷和任職陸委會等作風來看，拜登上臺後，她應不會躁進，也不會再刻意拉高反中的情緒。丁樹範認為，蔡英文過去除為了2020大選指「九二共識」等於「一國兩制」，之外，其它並沒有刻意挑釁對岸。且蔡英文其實是有在抑制黨內獨派勢力的，從個別綠委拋出一些「台獨修法」，後來都被府院聯手擋下來看，蔡英文並不算有推動台獨。

但兩岸若要進行對話，丁樹範則認為，依現在美中關係來看，美國對大陸而言是棘手問題，現在並非處理兩岸的時機，蔡政府在處理共機繞台問題上，蔡政府只要因應、維持不挑釁即可。

(中時新聞網)