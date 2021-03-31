遠東SOGO忠孝館和復興館第1季化妝品成長近2成，為迎接母親節，4月1日至26日以買氣高的化妝品當先鋒，台北店化妝品特惠組3.9折起，備貨量增3成，周年慶才有的買1送1組數歷年最多，台北店化妝品檔期目標要達7.75億元，較去年成長2成。

SOGO忠孝館4月3日限定，ESTÉE LAUDER美肌水潤分享組，價值6831元、優惠價3850元。（SOGO提供）

今年SOGO台北店母親節化妝品商品聚焦6個重點，因應口罩肌保養推薦夏季基礎保養品；夏季防曬；聯名彩妝主推MAC x Kakao、Origin x Kakao Friends；不含動物原料、對環境友善的純素（Vegan）化妝品；香氛新品正夯；髮妝保養新趨勢。

SOGO忠孝館BIOEFFECT新品二部曲，價值1萬2220元、優惠價9450元，限量50組。（SOGO提供）

其中，純素保養品首推忠孝館獨家新櫃BIOEFFECT，使用植物黑大麥EGF成份；此外，因為疫情頂級客層多留在國內消費，帶動頂級保養品業績成長，忠孝館引進英國貴婦和藝人王菲愛牌ARgENTUM、以及使用鳶尾花根冰乾精粹的SWISS PERFECTION快閃店。

SOGO忠孝館全台首賣，NARS璃金叛逆系列9色眼彩盤1950元/雙色頰彩盤1680元/嫩脣露950元， 各限量20份。（SOGO提供）

檔期開打前，忠孝館預購會業績成長超過3成，堪稱歷年新高，小棕瓶、小黑瓶、青春露等保養品都夯；且破天荒首度在母親節檔期祭出33款、共2000組美妝正貨1+1優惠；還精選年度熱銷36款

、超過3000組冠軍美妝保養品，買再加送SOGO商品券200元。

復興館去年起精品、香氛、髮品都搶手，今年第1季精品業績成長7成，因備貨量增加，到貨一上架就賣光，客單雖與去年相當，但來客增加6成、到店頻率增加，去年至今客群也趨向年輕化，比之前35歲起跳還年輕10歲。香氛、髮品去年至今業績成長3成，頂級保養品如海洋拉娜、肌膚之鑰、Le Prairie等平均增逾10％。

SOGO復興館LA MER濃萃雙重修復精華30ml（正貨），贈濃縮精華露100ml（正貨），價值1萬5000元、優惠價1萬1500元，限量30組。（SOGO提供）

4月1日至6日台北店舉辦「歡馨鉅獻」，保養美妝滿千送百；4月1日至11日攜手11大銀行推出「4%金喜刷」，各館單日累滿5000元，可兌換SOGO 4%電子抵用券。

至於，天母店1、2月男、女裝業績增20％，3月春季化妝品節業績爆發性成長40％，漢來海港城不只人潮都回來，還比去年多1.78倍；母親節檔期主打輕旅行和免稅商品價格，基礎保養、化妝品4.5折起，看好檔期間業績可成長2成。4月1日起11大銀行刷卡享4%回饋，現刷、現換、現用；4月5日全館單日累滿8000元，可兌換三花棉業–無痕襪2入禮盒組。

(中時 )