一向喜歡放話與中國爭雄的印度軍方，在部份國防領域仍必須正視雙方軍事力量的現實差距。印媒引述印度軍事專家的分析說，兩國都是大量使用俄系裝備，尤其是在戰機方面，但中國現有的蘇愷公司側衛(Flanker)系列戰機的衍生型號殲-11，其性能不如印度空軍裝備的蘇-30MKI，但是大陸國產同樣是仿蘇愷系列的殲-16戰機，已完全改變這種局面。至少不像印度的蘇-30MKI，因為它還在使用上世紀的技術。

印度媒體《歐亞時報》在一篇比較殲-16與印度Su-30MKI兩架戰機的文章中說，殲-16之所以較殲-11有更強的作戰能力，一方面是它裝備了現代化的有源相控陣雷達，用於執行與殲-11及蘇-27不同的空對地攻擊任務。殲-16在蘇-30的基礎上引入了新的數據鏈，並改進電子戰系統，機身使用大量複合材料，使該機在某些方面甚至比最新式的蘇-35S戰機有更強的作戰能力。目前殲-16使用大陸自製的WS-10太行渦扇發動機，與俄羅斯AL-31F發動機的推力大體相同。

目前印度的蘇-30MKI戰機(上)的主要技術還都是上個世紀的，而印度政府也無法取代和升級加強這些技術，未來很可能會被對手大幅超越。（圖／衛星通訊社）

與印度空軍的蘇-30MKI相比，殲-16採用了大量較新的技術，包括機身有大量複合材料、先進的導彈預警系統和雷達警告接收器。但是就航電系統而言，殲-16並不比印度蘇-30MKI更有優勢。因為蘇-30MKI使用無源相控陣雷達，其搜索和跟蹤範圍與殲-16大致相同。

《新浪軍事》引述軍事專家分析稱，俄羅斯和中國都非常依賴蘇-27/30側衛系列戰鬥機及其各種衍生型號。但中國目前戰機發展的大部分技術領域都在快速追趕，近距格鬥和超視距空對空導彈方面都取得了進步，提高了攻擊能力。如PL-10導彈配備成像紅外導引頭，提高抗干擾能力，比俄羅斯R-73M更先進。此外，中國大量使用複合材料幫助飛機減重，以便攜帶更多武器裝備，殲-16的最新式玻璃駕駛艙更取代了在俄羅斯戰機上的老式儀錶盤。

英國智庫皇家聯合服務研究所曾經稱殲-16是性能最好的多用途戰鬥攻擊機之一，雖然該機在空氣動力學設計上更強調的是機動性而非隱身性，但其使用的隱身塗層將會使它更難被發現。

不過，報導指出，這些改進並不意味著殲-16將優於蘇-30MKI，這款目前在印度服役的戰機有可靠的AL-31F發動機提供動力，並配有推力向量噴口，蘇-30MKI還裝備了先進的法國航電系統和許多其他升級設備，使其性能與許多現代化戰機相當。

報導認為，印度如果不設法將最新技術用來升級現有戰機，隨著時間的推移，印度空軍的蘇-30MKI很可能會被對手大幅超越。軍事專家們表示，蘇-30MKI戰機的主要技術還都是上個世紀的，而印度政府也無法取代和升級加強這些技術。如果這個問題得不到迅速解決，這將對未來印度空軍的戰鬥力造成不利影響。

(中時新聞網)