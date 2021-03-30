一名網友發現一名大眼正妹在路邊賣玉蘭花，姣好身材加上清涼穿著，照片傳開引起全台男網友暴動。(圖／取自爆廢1公社)

一名男網友今(30)天在臉書社團爆廢1公社上分享，開車行經建國高架橋時，驚見一名大眼長髮正妹，身穿一件牛仔短褲及白色低胸背心，好身材展露無疑，雖然帶著黑色口罩，但水汪汪大眼仍難掩氣質，更讓原PO忍不住心動，立馬搖下車窗消費「現在賣玉蘭花都這麼辣是對的嗎？貼文瞬間引起全台男網友暴動，紛紛號召要組車隊朝聖，如今「玉蘭花妹」的身分曝光，眼尖的網友認出原來她是知名遊戲實況主「聶小倩」。

此則貼文曝光後，男網友紛紛打算下班就到「建國北路走9遍」，用新台幣下架該名正妹玉蘭花。至於該名正妹的真實身分是誰？有眼尖的遊戲玩家看到照片，立即認出賣玉蘭花的神祕正妹就是「聶小倩」。外型亮眼的聶小倩，時常開啟實況與觀眾互動，擄獲不少粉絲，至於為何會在建國北路兜售玉蘭花？仍不得而知，不過有人看到她胸口別了一個收音麥克風，因而猜測可能在拍攝影片。

眼尖網友一眼認出，玉蘭花正妹就是遊戲實況主「聶小倩」。（圖／翻攝自聶小倩Sherry臉書）

不論「聶小倩」街頭賣玉蘭花的目的為何，她此舉確實掀起全台男網友一陣暴動，不僅快速吸引上萬名網友按讚，更有不少老司機留言「我一定買到她開花店」、「彎下腰⋯我應該就買了，可是坐在副座的老婆，巴掌應該也直接也賞過來了⋯⋯」、「明天建國北湧入大量車潮」、「真的很正欸，我還不買爆」。

(中時新聞網)