蘆田愛菜最想來台灣禮品店。（車庫提供）

窪田正孝為普佩配音。（車庫提供）

《煙囪小鎮的普佩》4月將在台上映。（車庫提供）

由日本演員蘆田愛菜、窪田正孝獻聲的作品《煙囪小鎮的普佩》將在4月1日正式在台上映，片商30日舉辦台日連線國際首映會，邀請到電影主創西野亮廣、導演廣田裕介現場連線，與大家分享創作心得。聲音演出主角「魯必奇」的蘆田愛菜及為「普佩」配音的漥田正孝因時間無法配合與工作關係無法出席，兩人都特別錄製影片回答觀眾的提問，現年16歲的蘆田愛菜因為得知自己曾演出的作品在台灣很受歡迎，她非常開心地表示，「在台灣有很多觀眾欣賞我的作品，談論我的作品，真的非常高興，謝謝大家。」而為「普佩」配音的窪田正孝，一開始就用台語「哩厚！」開場，讓現場觀眾超驚喜。

《煙囪小鎮的普佩》主創西野亮廣曾在個人部落格提到，「煙囪小鎮」的街景有許多元素參考台灣九份，電影裡清晰可見許多溫暖的燈籠背景與熱鬧的街景畫面，充滿著濃濃的台灣味，讓台灣觀眾為之驚艷，西野亮廣在背景取材上相當用心，提到九份時，還特別介紹九份在許多電影中都出現過，其中《神隱少女》被眾多人討論著是否以九份作為景點，因此在日本很出名，西野亮廣聽到「九份」兩個關鍵字，馬上說：「對、對、對，因為我以身為亞洲人為榮，設計場景時，我想要找代表亞洲的場景，九份是我第一次想到的，我也私下去過很多遍，去喝茶、觀光。」

對於九份街景，讓窪田正孝也大呼：「我身邊有很多人都曾去過台灣，大家對台灣的印象都很好。我也很想去許多電影中，有出現過台灣知名街道的景點，也想在台灣進行美食之旅、體驗台灣的按摩、大口吸台灣的空氣，好好地玩遍台灣。」並期許未來可以出國，時間允許時，一定要去台灣。而蘆田愛菜對於台灣的印象則是，「食物非常好吃，像是可以在路邊攤吃到美食，還有禮品店都很可愛，我很想嘗試看看邊走邊吃、禮品店購物。」

導演廣田裕介則馬上先秀了台語「哩厚！」問好，他接著感性表示，「在10年前發生東日本大地震時，台灣比世界上任何地方都還要早對日本伸出援手，這件事我到現在都還忘不了。這次的疫情，台灣政府也送了很多口罩給我們，真的非常感謝能得到這樣的幫助。對我自己來說，台灣給我一種很親切的感覺。另外，在我工作室的附近有一家台灣料理店，裡面每一道料理都很好吃，但我最喜歡的是擔擔麵跟杏仁豆腐。」

最後窪田正孝表示，「《煙囪小鎮的普佩》是一部能溫暖大家內心，能夠讓人覺得人類真好，有相信的事物、夥伴的存在真好，並獲得勇氣的作品，這部作品會為台灣觀眾，帶來什麼樣的感動、感想，我真的非常非常期待。」西野亮廣非常開心這次可以跟台灣粉絲一起進行首映會，他大聲用中文告白還搭配愛心手勢，「我喜歡你。」他自爆「剛剛聽到導演烙台語，所以緊急學了中文。」

《煙囪小鎮的普佩》故事講述居住在「煙囪小鎮」的人們，誰也不相信在煙霧瀰漫的另一頭，竟有著「星星」的存在。深信父親口中的「星星」的魯必奇被鎮上的居民們孤立，在萬聖節的夜裡他遇見了垃圾人．普佩，被孤立的兩人結為好友。為了證實父親所言，魯必奇與普佩決定出發「找尋星星」，不顧鎮上人們的阻礙，彼此信賴的兩人踏上旅程，而在冒險的前方，隱藏在煙囪小鎮的秘密。電影4月1日中、日文版同步上映。

(中時 )