亲見上了！女女做分子料理臉紅心跳，鳳梨做的蛋？小資少女不專業自理餐時間#51

知名YouTuber白癡公主（痴痴）憑著無厘頭風格和自然不做作的個性，擁有高人氣，近來她在頻道「小資少女不專業自理餐時間」系列，邀來理科太太做客，兩人竟直接在鏡頭前激吻起來，尺度大到讓白癡公主都害羞。

白癡公主找來理科太太合作拍「小資少女不專業自理餐時間」系列，兩人要用鳳梨以分子料理的模式，做出甜味的太陽蛋，期間，她們進行了一個小遊戲，比賽快速咬鳳梨，看誰先咬到中間的葵瓜子就獲勝。

白癡公主害羞稱自己也不敢看激吻理科太太的畫面。（圖／翻攝自白癡公主IG）

沒想到，兩人都勝負慾爆發，第一場由白癡公主突襲成功，先得一分，讓理科太太被激到，接下來兩人都完全沒猶豫，直接往前衝向對方，因此出現女女激吻的畫面，後來兩人還慢慢飄出曖昧情，理科太太發現白癡公主異常地緊張後，連白癡公主表妹都笑虧「從沒看過她這麼害羞」，難得畫面笑翻眾人，兩人也補充都有被同性告白過的經驗。

而白癡公主也在Instagram上傳和理科太太親吻的截圖畫面，加碼自爆她拍片時是認真在害羞，還不小心傳了兩次激吻照片，讓她害羞表示「X我手滑啦」，吸引許多粉絲激動大呼「這對CP我可以」、「等等 不要介入人家婚姻啦」、「難怪John最近都沒有出現」、「我可以！新yt cp 站起來」，意外引發熱烈討論。

(中時新聞網)