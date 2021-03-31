，北威論壇以「通膨會來嗎？如何影響股市、匯率及利率？」為主題，討論這個最近大家非常關心的議題，論壇的主講人包括東吳大學講座教授許嘉棟（右2）、元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源（右1）、寬量國際(QIC)策略長谷月涵（左1）、台新投顧總經理李鎮宇（左2），以及劉憶如教授（中）等人。（鄧博仁攝）

景氣復甦，原物料價格上升，市場對通膨疑慮再起；前財政部長、東吳大學辜濂松先生紀念講座教授許嘉棟表示，全球央行實施貨幣寬鬆政策，引起諸多亂象與副作用，目前商品、服務價格並未明顯膨脹，現在比較擔心的問題是資產價格大漲，資產泡沫破滅、引發通縮風險。

北威30日舉辦「通膨會來嗎？如何影響股市、匯率及利率？」，許嘉棟認為，短期內發生通膨機率不高，但股市、房市價格已經很高了，倘若到了2025年，美國聯準會都不緊縮貨幣政策、提高利率，勢必引發「資產負債表式的衰退」。

許嘉棟進一步指出，若市場因為一些因素，導致投資人對資產市場失去信心，齊將資金撤出，資產泡沫就會破裂，引發「資產負債表式的衰退」，當全球經濟萎縮，銀行、投資人損失慘重，導致投資人破產、不敢消費與投資，銀行淨值出現負數，有風險貸款都不敢做，一連串骨牌效益、誰都無法倖免，企業、家庭皆面臨重整資產負債表的壓力，屆時，商品及服務價格都下跌。

許嘉棟表示，遇上資產泡沫破滅、通縮風險，這是最糟狀況，因為景氣不上來、物價也不可能高，可能連現在貨幣過剩問題都一次解決了。

香港北威國際集團董事總經理劉憶如表示，上次發生通膨是40年前的事情，油價、大宗原物料等價格上漲，強調未來若真的發生通膨並不會意外，台灣目前雖然看不到通膨風險，但若美國真的面臨通膨壓力，台灣很難不受影響。

劉憶如觀察，目前基金經理人平均年齡約30幾歲，沒有遇上40年前的通膨經驗，建議經理人提前模擬，提出因應之道。

(中時 )