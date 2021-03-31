【回憶殺】58歲資深男星翁家明，因拍戲和瓊瑤女星俞小凡相識相戀，2人曾是觀眾眼中的金童玉女，然而婚後翁家明卻接連偷吃空姐蘇家漫、愛女的幼兒園老師，讓俞小凡一度動念想離婚，如今夫妻倆挺過了風風雨雨，結婚20年還是恩愛如初。

翁家明和俞小凡因合演《望夫崖》情定終身，愛情長跑10年後結婚，因為曾經力生離死別，讓他們更加認定彼此，婚後俞小凡淡出演藝圈，整整6年沒有拍戲，沒想到在她剛復出之際，2009年，翁家明被拍到周旋在空姐蘇家漫和幼兒園老師之間。

翁家明外型帥氣，曾是一線小生。(中時資料照)

翁家明爆出婚外情，周旋在2女之間。(中時資料照)

翁家明被直擊到機場接蘇家漫下班，隔天又和已婚的幼兒園老師去開房間，俞小凡得知消息氣得分居，翁家明也使出渾身解數想留住老婆，否認所有偷腥傳聞，為了安撫老婆，翁家明還特地飛去上海解釋，經過2人長時間的溝通，決定攜手面對難關，繼續走下去，然而這卻對俞小凡造成陰影，多次在鏡頭前淚崩。

夫妻倆曾一起上節目《康熙來了》。(中時資料照)

隨著翁家明的努力，夫妻倆的關係終於漸漸和緩，俞小凡則將演藝重心轉往大陸，仍積極演出多部經典作品，而翁家明也投入八點檔拍攝，前陣子夫妻倆更久為合體拍廣告，俞小凡有意積極接拍台灣戲劇，而翁家明也表示無論老婆坐什麼，他都會全力支持，夫妻倆繞了一圈，終於又和好如初。

(中時新聞網)